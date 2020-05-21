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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السيسي: «مش هنجري وراء العشوائيات طول عمرنا.. واللي أخطأ يتحاسب»

الخميس 21/مايو/2020 - 12:36 م
السيسي
السيسي
أحمد عبد العزيز
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لا يسمح باعتداء المواطنين على أراضي الدولة، مشددًا على ما حدث في 2011 لن يتكرر مرة أخرى.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، الخميس، أن المواطن الذي يقدّم "أوراق مش مظبوط"، يجب أن يتم القبض عليه ويُحاكم: "لو عندنا 10 آلاف مخالفة يبقى 10 آلاف إنسان تم القبض عليه ويتحول للنيابة"، مشددًا على أن الدولة لن تظل تجري خلف العشوائيات طوال العمر.

وواصل: "دي أولوية لكل مدير أمن.. الفساد والتخريب في الدولة أسوأ من الإرهاب، وأي تجاوز يتزال ويتقبض على اللي كان سبب فيه ويتحاكم عشان الدولة تنتظم، واللي حصل في 2011 لن يتكرر أبدًا".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع «بشائر الخير» في محافظة الإسكندرية.

وحضر الافتتاح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار رجال الدولة.

وبدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «بشائر الخير 3»، إذ استعرض الفيلم ما تمَّ إنجازه خلال الأعوام الماضية من تحويل المناطق العشوائية إلى مساكن حضارية.

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