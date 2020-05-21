بيسكوف: أرقام وفيات كورونا في روسيا دقيقة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن المعلومات المنشورة عن الوفيات في روسيا جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، صحيحة ودقيقة.ودحض بيسكوف، في حديث لصحفيين من شركة التلفزيون الأمريكية "CNBC" تم نشره يوم أمس، ما يشاع عن أن الأرقام التي تنشرها السلطات الروسية حول الوفيات بسبب (كوفيد -19)، غير دقيقة وقال: "نحن لا نخفي أي شيء، يحدد سبب وفاة المريض عن طريق التشريح".وأشار إلى أن هذه الطريقة، تساعد على "إجراء حسابات دقيقة" وتحديد السبب الدقيق للوفاة، وأضاف المتحدث الرئاسي: "هذا هو الفرق بين روسيا والعديد من الدول الغربية، حيث لا يتم إجراء دراسات تشريحية لتحديد سبب الوفاة".ومنذ بدء الوباء، أصيب أكثر من 4.9 مليون شخص بمرض (كوفيد-19) في العالم، وتوفي بسببه أكثر من 320 ألف شخص.أما في روسيا، فوفقا لمركز العمليات الفيدرالي لمكافحة الفيروس، تم تسجيل آلاف و705 إصابات، وتعافي 85 ألف و392 شخصا، فيما توفي 2927.