رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 21 - 5 - 2020 فى البنوك المصرية

الخميس 21/مايو/2020 - 07:47 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الخميس 21 - 5 - 2020
وسام عطية
طباعة
يقدم لكم «الدستور» سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 21-5-2020 فى جميع البنوك المصرية.

ومع موجة التعايش مع وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) يبحث الكثيرون عبر محرك البحث العالمي جوجل عن أسعار الدولار بشكل يومي تقريبا

سعر الدولار اليوم الخميس 21-5-2020 فى البنوك مقابل الجنيه المصري:

سعر الدولار اليوم

وصل سعر شراء الدولار في البنك المركزي المصري لـ15.76 جنيه - 15.88 جنيه للبيع

بنك مصر وصل إلى 15.68 جنيه للشراء - 15.78 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.

بنك عودة بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية بـ 15.76 جنيه للشراء - 15.86 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس بـ 15.87 جنيه للشراء - 15.77 جنيه للبيع.

بنك HSBC وصل لـ 15.77 جنيه شراء - 15.87 جنيه للبيع.

بنك البركة بـ 15.77 جنيه للشراء - 15.87 جنيه للبيع.

البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) بـ 15.77 جنيه للشراء - 15.87 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي بـ 15.74 جنيه للشراء - 15.84 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB بـ 15.77 جنيه للشراء - 15.87 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي بـ 15.77 جنيه للشراء - 15.87 جنيه للبيع.

وتستعد الأسواق التجارية العالمية منها والمحلية في الرجوع بشكل تدريجي للعمل بشكلها الطبيعي وتعود الحياة الطبيعية كما كانت في سابق عهدها، كما ارتفع الدولار الأربعاء الماضي مقابل 6 عملات أخرى بنسبة 0.23 % إلى 100.26، مما خفض عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.

ويتحدد سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولار وتراجع الطلب عليه انخفض سعره.

ويعيش العالم الآن في حالة من التوتر الاقتصادي وأيضا خفض مرتبات الموظفين للتعاون مع دولهم في مكافحة الوباء، كما تأتي مصانع وشركات كبرى لتسريح عمالها لعدم توفر المال لها والجو المناسب للعمل أيضا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة» تنفي أرقام إصابات ووفيات كورونا على السوشيال ميديا

عرض مسلسل «الاختيار» بدون إعلانات.. اليوم

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

خاص| السيسي يعتمد مخطط 4 مدن جديدة على ساحل المتوسط

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

عرض مسلسل «الاختيار» بدون إعلانات.. اليوم

النائبة شيرين فراج تكشف مصدر إصابتها بكورونا

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

رسميًا.. «الأوقاف» تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

قصة كتاب سرى ظل حبيس أدراج أمبرتو إكو حتي وفاته

نجم الساعة

مخرج «الاختيار» يحذر أهالي «شهداء البرث»: لا تشاهدوا الحلقة 28

الصحة

النساء أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب

دراستان جديدتان تؤكدان احتمالية عدم إصابة الإنسان بكورونا بعد شفائه

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

منوعات

«سعودى»: رسمت «المنسى» لأنه شرف كبير للشعب المصرى

فقدان 3 ملايين وظيفة في اليابان بسبب فيروس كورونا

ترامب مهنئًا ابنته على التخرج: ما أحتاجه فعلًا هو محام ٍفي العائلة

«سبوتيفاي» تستحوذ على الحق الحصري لأكثر المدونات الصوتية تحميلا بأمريكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
النيكوتين هو الحل!
جمال طه
سقوط قاعدة «الوطية» وخطة تركيا لابتلاع ليبيا
خالد عكاشة
المشروع التركى لتقسيم ليبيا
ماجد حبته
صالح كامل
المزيد

الثقافة

تسوية الحالة الوظيفية للعاملين بقصور الثقافة

«أقوم المسالك فى معرفة أحوال الممالك» الأكثر إقبالًا على بوابة الثقافة

كتبنا تطلق مسابقة «زمن الكوارنتين.. إبداعات من وحي أيام كورونا»

نقيب «التشكيليين»: كورونا دفع الفنانين للتعايش مع فن العزلة