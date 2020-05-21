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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم الخميس 21 -5-2020

الخميس 21/مايو/2020 - 07:06 ص
أسعار العملات اليوم
أسعار العملات اليوم الخميس 21 -5-2020
وسام عطية
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يقدم لكم "الدستور" تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 21- 5- 2020، لتستقر الأسعار نسبيا حتى الآن في ظل التغيرات الاقتصادية حول العالم.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية:

بنك الإسكان والتعمير

شراء - بيع

الدولار الأمريكي 15.77 - 15.87
اليورو 17.18- 17.38
الجنيه الإسترليني 19.17- 19.49
الدينار الكويتي 48.20 - 51.24
الريال السعودي 4.08 - 4.20
درهم إماراتي 4.19 - 4.35

بنك الإسكندرية

شراء - بيع

الدولار الأمريكي 15.74 - 15.84
اليورو 17.18- 17.38
الجنيه الإسترليني 19.23- 19.47
الدينار الكويتي 48.68 - 51.35
الريال السعودي 4.12 - 4.22
درهم إماراتي 4.23 - 4.31

بنك مصر

شراء - بيع

الدولار الأمريكي 15.75 - 15.85
يورو 17.19- 17.37
جنيه إسترليني 19.25- 19.45
دينار كويتي 49.76 - 51.33
ريـال سعودي 4.11 - 4.22
درهم إماراتي 4.26 - 4.31

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري

شراء- بيع

الدولار الأمريكي 15.72 - 15.85
يورو 17.19- 17.38
جنيه إسترليني 19.25- 19.45
دينار كويتي 49.76 - 51.33
ريـال سعودي 4.11 - 4.31
درهم إماراتي 4.26 - 4.31

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بنك قناة السويس
شراء - بيع

دينار كويتي 58.18 - 58.50
درهم إماراتي 04.77 - 04.81
الدولار الأمريكى 15.74 - 15.84
ريـال سعودي 04.11 - 04.21
جنية استرليني 19.17 – 19.43
اليورو 17.16 - 17.33

أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول


دينار كويتي 51.62 - 52.29
الدولار الأمريكى 15.77 - 15.87
ريـال سعودي 04.18 - 04.23
جنيه إسترليني 19.27 - 19.48
اليورو 17.21 - 17.39

وتابع أيضا:

أسعار العملات بالبنك المركزي
شراء - بيع

الدولار الأمريكى 15.76 - 15.88
اليورو 17.24 - 17.38
جنيه إسترليني 19.31- 19.47
ريال سعودي 04.19- 04.23
دينار كويتي 51.00 - 51.48

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