أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم الخميس 21 -5-2020
الخميس 21/مايو/2020 - 07:06 ص
وسام عطيةطباعة
يقدم لكم "الدستور" تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 21- 5- 2020، لتستقر الأسعار نسبيا حتى الآن في ظل التغيرات الاقتصادية حول العالم.
أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية:بنك الإسكان والتعمير
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.77 - 15.87
اليورو 17.18- 17.38
الجنيه الإسترليني 19.17- 19.49
الدينار الكويتي 48.20 - 51.24
الريال السعودي 4.08 - 4.20
درهم إماراتي 4.19 - 4.35
بنك الإسكندرية
الدولار الأمريكي 15.77 - 15.87
اليورو 17.18- 17.38
الجنيه الإسترليني 19.17- 19.49
الدينار الكويتي 48.20 - 51.24
الريال السعودي 4.08 - 4.20
درهم إماراتي 4.19 - 4.35
بنك الإسكندرية
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.74 - 15.84
اليورو 17.18- 17.38
الجنيه الإسترليني 19.23- 19.47
الدينار الكويتي 48.68 - 51.35
الريال السعودي 4.12 - 4.22
درهم إماراتي 4.23 - 4.31
بنك مصر
الدولار الأمريكي 15.74 - 15.84
اليورو 17.18- 17.38
الجنيه الإسترليني 19.23- 19.47
الدينار الكويتي 48.68 - 51.35
الريال السعودي 4.12 - 4.22
درهم إماراتي 4.23 - 4.31
بنك مصر
شراء - بيع
الدولار الأمريكي 15.75 - 15.85
يورو 17.19- 17.37
جنيه إسترليني 19.25- 19.45
دينار كويتي 49.76 - 51.33
ريـال سعودي 4.11 - 4.22
درهم إماراتي 4.26 - 4.31
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري
الدولار الأمريكي 15.75 - 15.85
يورو 17.19- 17.37
جنيه إسترليني 19.25- 19.45
دينار كويتي 49.76 - 51.33
ريـال سعودي 4.11 - 4.22
درهم إماراتي 4.26 - 4.31
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري
شراء- بيع
الدولار الأمريكي 15.72 - 15.85
يورو 17.19- 17.38
جنيه إسترليني 19.25- 19.45
دينار كويتي 49.76 - 51.33
ريـال سعودي 4.11 - 4.31
درهم إماراتي 4.26 - 4.31
يهمك أيضًا:
سعر الريال السعودى اليوم الخميس 21-5-2020
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 21-5-2020 أمام الجنيه في البنوك المصرية
بنك قناة السويس
شراء - بيع
دينار كويتي 58.18 - 58.50
درهم إماراتي 04.77 - 04.81
الدولار الأمريكى 15.74 - 15.84
ريـال سعودي 04.11 - 04.21
جنية استرليني 19.17 – 19.43
اليورو 17.16 - 17.33
دينار كويتي 51.62 - 52.29
الدولار الأمريكى 15.77 - 15.87
ريـال سعودي 04.18 - 04.23
جنيه إسترليني 19.27 - 19.48
اليورو 17.21 - 17.39
وتابع أيضا:
أسعار العملات بالبنك المركزي
شراء - بيع
الدولار الأمريكى 15.76 - 15.88
اليورو 17.24 - 17.38
جنيه إسترليني 19.31- 19.47
ريال سعودي 04.19- 04.23
دينار كويتي 51.00 - 51.48
الدولار الأمريكي 15.72 - 15.85
يورو 17.19- 17.38
جنيه إسترليني 19.25- 19.45
دينار كويتي 49.76 - 51.33
ريـال سعودي 4.11 - 4.31
درهم إماراتي 4.26 - 4.31
يهمك أيضًا:
سعر الريال السعودى اليوم الخميس 21-5-2020
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 21-5-2020 أمام الجنيه في البنوك المصرية
بنك قناة السويس
شراء - بيع
دينار كويتي 58.18 - 58.50
درهم إماراتي 04.77 - 04.81
الدولار الأمريكى 15.74 - 15.84
ريـال سعودي 04.11 - 04.21
جنية استرليني 19.17 – 19.43
اليورو 17.16 - 17.33
أسعار العملات في بنك كريدى أجريكول
دينار كويتي 51.62 - 52.29
الدولار الأمريكى 15.77 - 15.87
ريـال سعودي 04.18 - 04.23
جنيه إسترليني 19.27 - 19.48
اليورو 17.21 - 17.39
وتابع أيضا:
أسعار العملات بالبنك المركزي
شراء - بيع
الدولار الأمريكى 15.76 - 15.88
اليورو 17.24 - 17.38
جنيه إسترليني 19.31- 19.47
ريال سعودي 04.19- 04.23
دينار كويتي 51.00 - 51.48