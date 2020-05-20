رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تعقتل إيرانيا رفع علم بريطانيا بشرفته

الأربعاء 20/مايو/2020 - 08:55 م
تركيا تعقتل
تركيا تعقتل
أبوزيد علي
طباعة
ألقت السلطات التركية القبض على مواطن إيراني الجنسية، بعدما أبلغ جيرانه أنه قام بتعليق منشفة تحمل علم بريطانيا على مبنى، ما اعتبروه عملًا استفزازيا.

وأوضحت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، أن السلطات التركية اعتقلت الشخص أمس الثلاثاء في مدينة قيصري بوسط تركيا بعد شكاوى من الجيران، الذين صفقوا وهللوا عندما اصطحبه رجال الشرطة معهم.

ومن جهته، قال مكتب حاكم المدينة في بيانه، إن الرجل دافع عن نفسه بأنه كان يجفف المنشفة المبللة.

يذكر أن الواقعة حدثت خلال عطلة للاحتفال بيوم الشباب والرياضة في 19 مايو الجاري، وهو اليوم الذي بدأت فيه حرب استقلال تركيا ضد القوات التي احتلتها، والتي كان من ضمنها بريطانيا عام 1919.

وأشارت الوكالة إلى أنه في ذلك اليوم يحتفل الأتراك بتعليق أعلام بلادهم على شرفات منازلهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 21 وفاة و745 إصابة جديدة بكورونا

متحدث «الصحة» يكشف لـ«الدستور» سبب «القفزة الكبيرة» فى إصابات كورونا

«التعليم» تعلن وفاة 4 معلمين بفيروس كورونا

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

رسميًا.. «الأوقاف» تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

خصم 1% من رواتب الموظفين لمدة سنة لمواجهة تداعيات كورونا

متحدث «الصحة» يكشف لـ«الدستور» سبب «القفزة الكبيرة» فى إصابات كورونا

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

قصة كتاب سرى ظل حبيس أدراج أمبرتو إكو حتي وفاته

نجم الساعة

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

الصحة

دراستان جديدتان تؤكدان احتمالية عدم إصابة الإنسان بكورونا بعد شفائه

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

الدروس المستفادة من «سن الثلاثين»

منوعات

ترامب مهنئًا ابنته على التخرج: ما أحتاجه فعلًا هو محام ٍفي العائلة

«سبوتيفاي» تستحوذ على الحق الحصري لأكثر المدونات الصوتية تحميلا بأمريكا

إلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل في فرنسا بسبب كورونا

حكم بالإعدام عبر تطبيق «زوم» فى سنغافورة

مقالات الرأي
ماجد حبته
النيكوتين هو الحل!
جمال طه
سقوط قاعدة «الوطية» وخطة تركيا لابتلاع ليبيا
خالد عكاشة
المشروع التركى لتقسيم ليبيا
ماجد حبته
صالح كامل
المزيد

الثقافة

مركز السينما التونسي ينظم ندوات للتعرف على التجارب المهنية

«التنسيق الحضاري» يشرف على تطوير عقارات ميدان التحرير

«الثقافة» تتسلم أكثر من 25 موقعًا بعد الانتهاء من صيانتها

«إبداعات قصصية» تتيح عددًا من إصداراتها إلكترونيًا للقراء