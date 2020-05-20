تركيا تعقتل إيرانيا رفع علم بريطانيا بشرفته

ألقت السلطات التركية القبض على مواطن إيراني الجنسية، بعدما أبلغ جيرانه أنه قام بتعليق منشفة تحمل علم بريطانيا على مبنى، ما اعتبروه عملًا استفزازيا.وأوضحت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، أن السلطات التركية اعتقلت الشخص أمس الثلاثاء في مدينة قيصري بوسط تركيا بعد شكاوى من الجيران، الذين صفقوا وهللوا عندما اصطحبه رجال الشرطة معهم.ومن جهته، قال مكتب حاكم المدينة في بيانه، إن الرجل دافع عن نفسه بأنه كان يجفف المنشفة المبللة.يذكر أن الواقعة حدثت خلال عطلة للاحتفال بيوم الشباب والرياضة في 19 مايو الجاري، وهو اليوم الذي بدأت فيه حرب استقلال تركيا ضد القوات التي احتلتها، والتي كان من ضمنها بريطانيا عام 1919.وأشارت الوكالة إلى أنه في ذلك اليوم يحتفل الأتراك بتعليق أعلام بلادهم على شرفات منازلهم.