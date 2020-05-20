الهيئة الهندسية: أنجزنا مشروع بشاير الخير 3 في عامين ونصف

أكد اللواء أحمد العزازي مساعد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للمشروعات، أنه تم إنجاز مشروع بشاير الخير ٣ في عامين ونصف العام، لافتا إلى أنه تم إقامة المشروع على بحيرة مياه صرف صحي ما تطلب استخدام أسلوب الأساسات العميقة في البناء.وأوضح العزازي أن هناك أكثر من ٧٥ شركة مصرية شاركت في تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن أزمة فيروس كورونا لم تعق أعمال تنفيذ المشروع، حيث تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة من خلال أعمال التطهير والتعقيم المستمرة للحفاظ على الحالة الصحية للعاملين بالمشروع، مؤكدا أن سلامتهم تأتي دوما في مقدمة اهتمامات الدولة.وقال إن هناك ٨ مشروعات لـ "بشاير الخير" بدأت ببشاير الخير ١ والذي بدأ في مارس ٢٠١٥ وانتهى ٢٦ سبتمبر ٢٠١٦ ومدة التنفيذ ١٨ شهرا على مساحة ١٣.٥ فدان بإجمالي ٣٤ عمارة بإجمالي وحدات سكنية ١٦٣٢، ويصل عدد سكانها بمتوسط ٥ أفراد لكل أسرة يصل إلى ٨١٦٠ فردا، مشيرا إلى أن عدد محلات تلك المرحلة بلغ ١٥٦ محلا تجاريا بإجمالي مسطح تجاري ٥ آلاف متر مربع، بينما المسطحات الخضراء بلغت ٢٠ ألف متر مربع.بينما بشاير الخير ٢، بدأ في يناير ٢٠١٧ وانتهى ٢٦ ديسمير ٢٠١٨ ومدة التنفيذ ١٨ شهرا على مساحة ١٢ فدانا بإجمالي ٣٧ عمارة سكنية ووحدات سكنية ١٨٦٩، ويصل عدد سكانها بمتوسط ٥ أفراد لكل أسرة يصل إلى ٩١٢٠ فردا، مشيرا إلى أن عدد محلات تلك المرحلة بلغ ٣٣٨ محلا تجاريا بالدور الأرضي بمساحة ٣٢ متر مربع للمحل الواحد، بينما عدد المولات التجارية بالدور الأول ١٣ مولا بمساحة ٩١٥ مترا مربعا للمول الواحد بإجمالي مسطح تجاري ٢٢ ألفا و٦٨٥ مترا، بينما المسطحات الخضراء بلغت ١٥ ألف متر مربع.وقال اللواء أحمد العزازي مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، إن بشاير الخير ٢ المرحلة الثانية، بدأت في ديسمبر ٢٠١٨ ومدة التنفيذ ١٢ شهرا على مساحة ٦ أفدنة بإجمالي ٢٠ عمارة سكنية ووحدات سكنية ٩٩٢ ويصل عدد سكانها بمتوسط ٥ أفراد لكل أسرة يصل إلى ٤٩٦٠ فردا، مشيرا إلى أن عدد محلات تلك المرحلة بلغ ٢١٦ محلا تجاريًا بإجمالي مسطح تجاري ١٤ ألفا و٤٠٠ متر، بينما المسطحات الخضراء بلغت ٧٢٠٠ متر.وأشار إلى أن بشاير الخير ٣ بدأ تنفيذها في يناير ٢٠١٧ ومدة التنفيذ ٢٤ شهرا على مساحة ١٠٥ أفدنة بإجمالي ٢٠٠ عمارة سكنية ووحدات سكنية ١٠ آلاف ٦٢٤ وحدة سكنية، ويصل عدد سكانها بمتوسط ٥ أفراد لكل أسرة يصل إلى ٥٣ ألفا و١٢٠ فردا، مشيرا إلى أن عدد محلات تلك المرحلة بلغ ٩٧٢ محلا تجاريا بإجمالي مسطح تجاري ٦٢ ألفا و٨٢٠ مترا، بينما المسطحات الخضراء بلغت ١٣٠ ألف متر مربع.ونوه بأن بشاير الخير ٥، بدأ تنفيذها في أكتوبر ٢٠١٨ ومدة التنفيذ ٢٤ شهرا على مساحة ٩٠ فدانا بإجمالي ٢٨٨ عمارة سكنية ووحدات سكنية ١٥٢٠٠ ويصل عدد سكانها بمتوسط ٥ أفراد لكل أسرة يصل إلى ٧٦ الف فرد؛ مشيرا إلى أن عدد محلات تلك المرحلة بلغ ١٥٣٩ محلا تجاريا بإجمالي مسطح تجاري٩٩ ألفا و٤٦٥ مترا؛ بينما المسطحات الخضراء بلغت ١٥٠ ألف متر مربع.وأوضح أن إجمالي مسطحات أرض المشروعات الخمس بلغ ٢٢٦ فدانا وعدد العمارات السكنية ٥٧٩ بإجمالي٣٠ ألفا و٣١٧ وحدة سكنية بينما عدد السكان ١٥١ ألفا و٥٨٥ مواطنا وإجمالي عدد المحلات ٣٢٣٤، بإجمالي مسطح تجاري ٢٠٤ آلاف ٣٧٠ مترا، وإجمالي الطرق الأسفلتية٢٦٦ ألفا و٥٠٠ متر، بينما إجمالي المسطحات الخضراء والأرصفة ٣٢٢ ألفا و٢٠٠ متر.ومن جانبه، أكد المهندس محمد سامي أحد أطقم الإشراف بمشروع بشاير الخير ٣، أن المشروع يضم ١٠٠ بلوك سكنى بما يبلغ ٢٠٠ عمارة سكنية؛ مشيرا إلى أن البلوك السكنى يضم دور أرضي، بالإضافة إلى ١٣ دور كل دور يضم ٨ وحدات سكنية؛ أما الأبراج التجارية فالدور الأرضي محال تجارية والدور الأول للمولات التجارية؛ بالإضافة إلى ١٢ دورا سكنيا..وأوضح أنه تم إنشاء ٣ مدارس للتعليم الأساسي وملاعب و١٣ موقعا مخصصا لانتظار السيارات؛ موضحا أن العمل في المشروع كان يتم على مدار ال ٢٤ ساعة يوميا دون توقف.وأعرب المهندس محمد سامي عن سعادته كشاب في المشاركة بهذا المشروع؛ حيث يعد نقلة نوعية ويساهم بشكل كبير في إظهار الوجه الحضاري لمصر.فيما قال المهندس محمد العربي أحد أطقم الإشراف بمشروع بشاير الخير ٣ إن المشروع يضم مسجدا رئيسيا على مساحة ألفين متر؛ ويضم مصلى للرجال وآخر للسيدات؛ فضلا عن قاعتين مناسبات كل قاعة يوجد بها مكان مخصص للرجال وآخر للسيدات، موضحا أن المشروع يضم أيضا كنيسة كبيرة على مساحة ألفين متر، مشيرا إلى أن يتم توفير فرص عمل لأي عامل يرغب في العمل؛ حيث يتم مساعدته في توفير فرص عمل له.وأكد أن صعوبة بشاير الخير 3 فى اختلاف أنواع التربة ما بين طينية وملحية.. موضحا أن بشاير الخير 1 تم عمل مجسات بأعماق 20 مترا طوليا تحت الأرض، بينما بشاير الخير 3 وصلت عمل الأساسات بأعماق من 30 حتى 37 مترا طوليا تحت الأرض؛ فضلا عن نقل أبراج الضغط العالي للكهرباء الذي كان متواجدا في المنطقة وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء.