«الهيئة الهندسية»: مشروع «بشاير الخير3» يخدم 20 ألف مواطن فى الإسكندرية

قال اللواء أحمد العزازي مساعد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للمشروعات؛ إن مشروع بشاير الخير 3 يأتي استكمالا لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير2.. مشيرا إلى أنه يعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية بالإسكندرية.وأوضح أن "بشاير الخير 3" تضم قسمين الأول منطقة الأهالي، وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية و10 آلاف و624 وحدة سكنية.. مشيرا إلى أنه من المستهدف أن يستفيد أكثر من 20 ألف مواطن من ذلك المشروع.وأشار العزازي إلى أن القسم الثاني من المشروع يضم منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعدد من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وروف بإجمالي مساحات 39 ألف م2 ومبنى مطاعم على طابقين وروف بإجمالي 5.654 م2 ومحطة وقود على مساحة 3767 م2،، بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على 3 أدوار وروف بمسطح 14386 م2 للمبنى بإجمالي مسطح المبنيين 28 ألفا و772 مترا.وأضاف أن المنطقة الاستثمارية تضم 16 بلوك استثماري يشمل البلوك الواحد دورين تجاري أرضي محلات والأول مول بإجمالي مساحة 28 ألف متر مربع و12 دورا سكنيا بإجمالي 1536 وحدة سكنية تبلغ مساحة الوحدة السكنية 90 مترا، كما يضم 11 قاعة متعددة الأغراض من بينهم 8 قاعات بمسطح حوالي 1000 متر مربع و3 مسطحات حوالي 2000 متر مربع، بالإضافة إلى 39 مسطحا تجاريا مختلف المساحات بمتوسط 175 متر مربع بالواجهة الأمامية أسفل قاعات الأفراح، و64 مسطحا تجاريا مختلف المساحات بمتوسط 30 متر مربع بالواجهة الخلفية أسفل قاعات الأفراح وألف باكية جراج انتظار سيارات.وقال مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، إن المنطقة تضم مجمع للبنوك مكون من أرضي وجراج ودورين بإجمالي مسطح 2370 مترا، كما يضم مبنى مجمع للسينمات مكون 3 أدوار وروف بإجمالي مسطح 4150 مترا، ومبنى متعدد الأغراض مخصص كمعارض للسيارات مكون من 3 أدوار وروف، بإجمالي مسطح 7332 مترا، موضحا أن إجمالي المسطحات التجارية بالمنطقة الاستثمارية تصل إلى 110 آلاف و854 مترا.وأوضح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، أنه يتم العمل على خلق مجتمعات جديدة تضم كافة الخدمات.. مشيرا إلى أن ما يقرب من 40% من سكان الإسكندرية يعيشون في المناطق الخطرة؛ الأمر الذي تطلب التدخل المباشر والسريع من قبل الدولة لتوفير حياة كريمة لهم.وأكد أنه يتم تسليم المواطنين وحدات سكنية كاملة التشطيب والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية كاملة المرافق بعدادات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والتليفون المنزلي والإنترنت؛ فضلا عن شبكة كبيرة لإطفاء الحرائق، مشيرا إلى أن كافة العمارات السكنية تضم مصعدين (2 أسانسير)؛ كما تبلغ مساحة الوحدة السكنية 90 مترا؛ وتضم 3 حجرات وحمام ومطبخ وصالة و2 بلكونة؛ موضحا أن المشروع يستهدف بالأخص الجيلين الثاني والثالث فهم المستقبل، ويجب أن ينشأوا في حياة كريمة ولائقة لهم.ولفت إلى أن تسليم الوحدات السكنية سيتم عن طريق القرعة، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية في توزيع الوحدات السكنية؛ وبدون أي مقابل؛ حيث سيتم تسليم وحدته السكنية في منطقة "مأوى الصيادين" ويتسلم وحدته الجديدة؛ مشيرا إلى أن من كان يسكن في وحدات سكنية بالإيجار سيتم منحه الوحدة السكنية بالإيجار أيضا مقابل 250 جنيها شهريا؛ كما يوجد تعاون مع وزارة التضامن من أجل توفير المساعدة بقيمة الإيجار.وأشار إلى أنه من أجل الحفاظ على نظافة المشروع واستدامة أعمال التطوع سيتم دفع مبلغ 50 جنيها شهريا من أجل صيانة المشروع، موضحا أن المشروع يضم مسجدا كبيرا؛ وكنيسة وملاعب رياضية ومجمع مدارس؛ ومنطقة خدمات، مشددا على أنه تم مراعاة أيضا أصحاب المحال التجارية بالمناطق العشوائية؛ حيث تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؛ لتوفير محال تجارية لهم بالمشروع ووفقا للاحتياجات التي يتطلبها.