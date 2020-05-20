رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تعافي 60 مريضا بكورونا في ماليزيا و31 إصابة جديدة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:35 م
كورونا
كورونا
ا ش ا
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الماليزية عن عدم وقوع حالة وفاة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم، ليظل عدد الوفيات حتى الآن 114 حالة أو يعادل 1.63 في المئة.
وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله في مؤتمر صحفي يومي بخصوص مستجدات الكوفيد-19 في بوتراجايا اليوم الأربعاء إن الإصابات الجديدة اليومية استمرت في تسجيل عدد مكون من رقمين عند 31 حالة، ليبلغ عددها الإجمالي 7.009 حالات.
وأضاف - في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما"- أن 10 حالات من الإصابات الجديدة كانت بين المواطنين والأجانب المقيمين، و21 حالة كانت واردة من الخارج.
وأشار إلى أن العدد الإجمالي للإصابات شمل أيضًا 1.189 حالة متلقية للعلاج بمن فيهم 11 مريضًا تحت العناية المركزة.
وبالنسبة لحالات الشفاء، فقد بلغت 5.706 حالات، بعد تعافي 60 شخصًا وخروجهم جميعًا من مستشفيات العزل اليوم، أو ما يعادل نحو 81.4 في المئة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الديهي» يطالب بمنع ظهور مبروك عطية بالفضائيات: «طريقته مستفزة»

متحدث «الصحة» يكشف لـ«الدستور» سبب «القفزة الكبيرة» فى إصابات كورونا

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة «شديدة الحرارة»

التحقيق مع عصابة سرقة المتاجر باستخدام أقنعة وجه محمد صلاح بمدينة نصر

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

خصم 1% من رواتب الموظفين لمدة سنة لمواجهة تداعيات كورونا

متحدث «الصحة» يكشف لـ«الدستور» سبب «القفزة الكبيرة» فى إصابات كورونا

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

قصة كتاب سرى ظل حبيس أدراج أمبرتو إكو حتي وفاته

شادية تكشف عن ممثل لم تتزوجه كان فتى أحلامها

نجم الساعة

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

الصحة

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

الدروس المستفادة من «سن الثلاثين»

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

منوعات

إلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل في فرنسا بسبب كورونا

حكم بالإعدام عبر تطبيق «زوم» فى سنغافورة

نتائج مشروع البحث.. الاستعلام عن نتيجة الأبحاث 2020 عبر منصة ادمودو new.edmodo

أداة جديدة تتيح إجراء فحوص جماعية فائقة السرعة خلال ثوان

مقالات الرأي
ماجد حبته
صالح كامل
ثروت الخرباوي
الشخصية الإخوانية فى أدب نجيب محفوظ
د.مينا بديع عبدالملك
فرحة الإسكندرية برسامة أسقفها !!
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [1]
المزيد

الثقافة

«التنسيق الحضاري» يشرف على تطوير عقارات ميدان التحرير

«الثقافة» تتسلم أكثر من 25 موقعًا بعد الانتهاء من صيانتها

«إبداعات قصصية» تتيح عددًا من إصداراتها إلكترونيًا للقراء

تحت الطبع.. رواية «مخطوط بطرسبورغ» عن دار الرافدين