تعافي 60 مريضا بكورونا في ماليزيا و31 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الماليزية عن عدم وقوع حالة وفاة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم، ليظل عدد الوفيات حتى الآن 114 حالة أو يعادل 1.63 في المئة.

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله في مؤتمر صحفي يومي بخصوص مستجدات الكوفيد-19 في بوتراجايا اليوم الأربعاء إن الإصابات الجديدة اليومية استمرت في تسجيل عدد مكون من رقمين عند 31 حالة، ليبلغ عددها الإجمالي 7.009 حالات.

وأضاف - في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما"- أن 10 حالات من الإصابات الجديدة كانت بين المواطنين والأجانب المقيمين، و21 حالة كانت واردة من الخارج.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للإصابات شمل أيضًا 1.189 حالة متلقية للعلاج بمن فيهم 11 مريضًا تحت العناية المركزة.

وبالنسبة لحالات الشفاء، فقد بلغت 5.706 حالات، بعد تعافي 60 شخصًا وخروجهم جميعًا من مستشفيات العزل اليوم، أو ما يعادل نحو 81.4 في المئة.