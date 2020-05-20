تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة لدى مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، الجلسة قبل الأخيرة لشهر رمضان المبارك- على تباين، بدعم من تصارع القوى البيعية والشرائية بين المتعاملين على خلفية طول فترة عطلة عيد الأضحى المبارك وتفضيل البعض تسييل جزء من محافظهم الاستثمارية تحسبا لأى أزمات خلال فترات الإجازات، فضلا عن التراجع المفاجئ الذي ضرب المؤشرات الأمريكية نهاية تعاملات الأمس نتيجة أنباء فشل تأثير لقاح جديد لفيروس كورونا.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 33. 0%، بما يعادل 35 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 10320 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 05. 0 %، بما يعادل 59. 0 نقطة، ليسجل مستوى 1140.5 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 23 مليون جنيه، وذلك بتداول حوالي 25.8 مليون ورقة مالية تمت من خلال 1500 صفقة بيع وشراء.