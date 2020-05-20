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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إحباط محاولة لتسلل عناصر داعش شمالي بابل في العراق

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:58 ص
العراق
العراق
منار أحمد
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تمكنت قيادة عمليات الجزيرة التابعة للحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة تسلل عناصر من تنظبم داعش الإرهابي في جرف النصر شمالي بابل.

ووفقًا لقناة الاتجاه العراقية، إن قوات اللواء السابع والأربعين في الحشد الشعبي أحبطت محاولة التسلل والعبور الى منطقة العويسات في جرف النصر وقتلت عددا من الارهابيين واستولت على اسلحتهم ومعداتهم.
وأضافت، أن أحد أفراد اللواء اصيب بجروح طفيفة أثناء التصدي لزمر داعش.

وكانت قد أطلقت قوات الحشد الشعبي في العراق، في وقت سابق من اليوم المرحلة السادسة من عمليات "ثأر الصائمين" لتطهير مناطق جنوب محافظة صلاح الدين، من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وحسب وكالة "موازين نيوز" العراقية، فإن قوات الحشد الشعبي المتمثلة بالكتيبة الرابعة لمقاتلة الدروع واللواء 41 و42 و43 انطلقت، فجر اليوم، بعمليات "ثأر الصائمين" بمرحلتها السادسة، مضيفة أن الانطلاق تم من ثلاثة محاور لتطهير جنوب صلاح الدين باتجاه غرب المحافظة.

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