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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مطرانية أسوان تفتح باب الاعتراف مع اتخاذ إجراءات الوقاية من «كورونا»

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:24 م
الأنبا باخوميوس بحاجر
الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو
مونيكا جرجس - تريزة شنودة
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أعلن الأنبا هدرا مطران أسوان، رئيس دير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، عدة قرارات جديدة بشأن الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد من غلق الكنائس وإيقاف الأنشطة الكنسية.

وقال الأنبا هدرا في بيانا له: نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( COVID -19 )؛ ما أدى إلى غلق الكنائس وإيقاف الأنشطة الطقسية لذلك لابد من كان من التواصل مع الأباء الكهنة بالايبارشية لمتابعة كل الأمور التى تتعلق بالخدمة، والتى أثارت عدة تساؤلات بين أبناء الإيبارشية والتى كانت تحتاج إلى وحدانية الرأى والفكر من أجل التدبير الروحى والكنسي وبعد سلسلة من الحوارات والمشاورات والمناقشات استقر الرأى في هذة الفترة الاستثنائية على اتخاذ عده إجراءات في الأنشطة الكنسية.

وتابع: أنه بالنسبة للصلاة على المنتقلين بكنيسة الثلاث فتية قديسين ويوسف الرامى؛ ويقوم أحد آباء الكنيسة التابع لها المنتقل بالصلاة على الجثمان؛ مضيفا أنه حسب تعليمات الطب الوقائي يصرح بالصلاة على جميع المتتقلين والصندوق داخل السيارة وفي فناء المدافن مع التنبية بعدم حضور إعداد كبيرة أثناء الصلاة على أن لا يقام صلاة الثالث داخل البيوت والكنائس.

ولفت إلى أنه بالنسبة لطقس المعمودية فإنه يتم طقس المعمودية كاملا بحضور والدى الطفل فقط وبحد أقصي تعميد 3 أطفال، موضحا أنه بالنسبة لسر التوبة والاعتراف فإنه يمكن للآباء الكهنة تحديد أيام معينة بإعداد قليلة من الأفراد حتى لا تحدث أى تجمعات للمعترفين ولابد من التواصل تليفونيا مع آب الاعتراف لترتيب موعد الاعتراف.

أما بالنسبة القداسات والتناول، أكد مطران أسوان: "نصلي من الله أن يرفع الوباء عن العالم لكى تفتح أبوابها مرة أخري ويتمكن الجميع من التناول مع عدم الخروج بالتناول إلا لكبار السن والمرضى والمطروحين"، مختتما مع إيماننا الثابت وتسليمنا الكامل أن حياتنا في يد الله القدوس لكن هذا لا يتنافي ولا يتعارض مع كل الإجراءات الوقائية المعروفة للحد من انتشار الفيروس فلابد التنبية دائما على كل هذا الإجراءات الوقائية.

ومن جهته، أكدت مصادر كنسية مطلعة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تلك الإجراءات التي اتخذتها الإيبارشية استعدادا لفتح الكنائس في يونيو المقبل.

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