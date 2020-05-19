الإبراشي لمحمد رمضان: هل يزعجك نجاح أحمد زاهر؟

حاول الإعلامي وائل الإبراشي، استفزاز الفنان محمد رمضان، قائلا: "أحمد زاهر عامل حالة هل يزعجك نجاحه؟ أم ترى نجاحه نجاح لك وللمسلسل".ورد محمد رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، قائلا: "نجاحهم نجاحي، نجاح المشروع كله، كلنا تروس في مكنة واحدة، كلنا نحصد هذا النجاح، والفضل فيه يرجع لكل فريق العمل، زاهر وروجينا وسلوى عثمان وصفاء الطوخي وأحلام الجريتلي".وعقب الإبراشي، ضاحكا: "يعني مش عارف أدق أسافين"، بينما أكد الفنان أحمد زاهر الموجود في استديو "التاسعة"، أنه تربطه بمحمد رمضان علاقة طيبة، وأنهم أصحاب.وقال رمضان: "عمر النجاح ما كان هيبقى بهذه الضخامة، لولا العلاقة بين الممثلين، الكواليس الحلوة ينتج عنها أعمال ناجحة".وأردف: "أعظم كواليس عشناها، زاهر رجل مسرحي، وأنا ميلادي الفني في المسرح اتعلمنا فكرة العيلة والأسرة، البناء السليم لأي فنان هو البناء المسرحي".وأكد رمضان، أنه لم يتدخل في إخراج أي مشهد من مشاهد مسلسل البرنس.