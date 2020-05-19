«المرصد السوري»: الفصائل الموالية لتركيا تستهدف قاعدة روسية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الثلاثاء، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا، استهدف القاعدة الروسية في مزرعة الأبقار وقرية دردارة في ريف تل تمر.على صعيد متصل، ردت القوات الروسية من قاعدتها على مواقع تلك الفصائل، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.وكان المرصد السوري رصد في الـ16 أبريل الماضي، مقتل عنصرين من قوات "قسد" أثناء تنفيذهما محاولة تسلل فاشلة على إحدى النقاط التركية في باب الفرج بالقرب من بلدة أبوراسين "زركان" في ريف الحسكة، فيما احتجزت الفصائل الموالية لتركيا جثتيهما.في سياق ذلك، تمكنت القوات الروسية من التواسط لدى الأتراك واستعادة جثتيهما، كذلك وثق المرصد السوري مقتل 7 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا خلال الاشتباكات.