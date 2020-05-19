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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

451 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:46 م
كورونا
كورونا
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سجلت سنغافورة 451 حالة إيجابية إضافية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 28 ألفا و794 حالة.

وأشارت وزارة الصحة- في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الماليزية "برناما"- إلى أن حالة واحدة فقط تتعلق بسنغافورة أو مقيم دائم، بينما تضم ​​البقية عمالا أجانب مقيمين في صالات نوم مشتركة.

وصنفت سنغافورة الإصابات: 1310 كحالات مجتمعية، و580 كحالات واردة، و363 حالة تنطوي على عمال أجانب يقيمون خارج مساكن الطلبة، و26 ألفا و90 حالة لعمال أجانب يقيمون في مساكن الطلبة.

وقالت الوزارة، في بياناتها الكاملة، إن 9835 شخصًا تعافوا تمامًا من العدوى وخرجوا من المستشفيات أو مرافق الرعاية المجتمعية.

ولا يزال هناك 1036 حالة مؤكدة في المستشفيات، منها 12 في وحدة العناية المركزة.

وقالت وزارة الصحة السنغافورية إن 17 ألفا و450 شخصًا يعانون من أعراض خفيفة، ولكن تم عزلهم ورعايتهم في مرافق المجتمع.

وحتى الآن، توفي 22 شخصًا بسبب (كوفيد- 19).

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