الشيخ محمد أبوبكر يشرح معنى اسم الله «الحسيب»

قال الشيخ محمد أبوبكر، من أئمة وزارة الأوقاف، إن الحسيب هو اسم من أسماء الله الحسنى ومن أسماء الكمال، وهو يعني الحساب لكل شىء، وله معنيان الكفاية والاقتدار، بمعنى أنه كافي المتوكلين، والحفيظ على كل شيء، الذي يحفظ أعمال عباده من طاعة أو معصية ليجازيهم بها المكافئ والمُحاسب.وأضاف أبوبكر خلال حواره ببرنامج "اسأل مع دعاء"، والمُذاع على فضائية "النهار"، أن الحسيب هو الكافي والكريم، الرفيع الشأن، موضحًا أن الحسب في حقنا نحن البشر هو الشرف الثابت في الآباء، فلان ذو حسب، ينتمي إلى أرومة عالية.وتابع أن الحسيب أيضًا هو الذي يحفظ أعمال عباده من خير، وشر، ويحاسبهم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر، حسب ما جاء في سورة الأنفال في الآية، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ".