ضبط عصابة لسرقة الدراجات النارية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقليوبية لقيامهم بارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية ومركبات "توك توك" بمحافظات القاهرة، والقليوبية، والمنوفية.أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام 3 عاطلين، جميعهم مقيمون بمنطقة أبوزعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية.وتم ضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية، وفرد خرطوش و10 طلقات مختلفة الأعيرة، وسلاح أبيض، واعترفوا بارتكاب 5 وقائع بذات الأسلوب، وحيازتهم الأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات.