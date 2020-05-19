«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة «شديدة الحرارة»

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد، إن مصر شهدت في التوقيت نفسه من العام الماضي تسجيل 46 درجة بنهاية فصل الربيع.وأضاف محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه خلال هذه الأيام درجات الحرارة تصل لـ 42-43 درجة على محافظات القاهرة والوجه البحري وشمال البلاد، وتصل لـ 45 درجة على محافظات جنوب الصعيد ومناطق من شمال الصعيد.وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن هذه الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد يصاحبها استمرار لفرص تساقط الأمطار حتى نهاية الأسبوع، والذي بدأ منذ بداية الأسبوع على جنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال الأحمر وجنوب سيناء، والتي وصلت لحد السيول لكونها كانت رعدية وبها كميات من المياه نزلت على مناطق مرتفعة وتجمعت بمخرات السيول وتسببت في هدم بعض المنازل القديمة بصعيد مصر، لافتًا إلى أنه يصاحب هذه السحب الرعدية نشاط للرياح يكون مثير للاتربة خاصة على الطرق المكشوفة.