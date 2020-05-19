«نقل النواب»: الحذر هو عامل النجاح الأول في التعايش مع كورونا

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، ضرورة التخفيف من قيود وباء كورونا بحذر شديد وإعادة تشغيل الاقتصاد وفق ضوابط وإجراءات صارمة، وذلك للموازنة بين حماية صحة المواطنين وإنقاذ الاقتصاد من كارثة محققة إذا ما استمرت تدابير الإغلاق والعزل، وكل ذلك في غياب مرجعية عالمية حتى الآن لتصور كيفية التعايش مع "كورونا".وطالب النائب بالاستفادة من تجارب دول آسيا والتي طوعت سبل التكنولوجيا الحديثة في تحسين أدائها خلال إدارة أزمة "كورونا" بعد محاولة التعايش مع الفيروس، حيث طورت تطبيقات على الهاتف المحمول من أجل تتبع ورصد الحالات المشتبه بإصابتها أو المخالطة لها وإجراء تشخيص عن بعد وإجراء أكبر قدر من الفحوصات للكشف عن الإصابة بالفيروس والتي ساعدتها كثيرا في تحجيم انتشاره وتعول عليها الآن في سبيل ضمان عدم حدوث انتكاسة.وأوضح أن الحذر والوعي مطلوب بشكل كبير من المواطنين، نظرا لأن أي تخفيف للقيود قد يكون قصير الأمد إذا لم يلتزم المواطنون بتدابير التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات والحفاظ على تطهير اليدين، وفي حال عادت الإصابات إلى الارتفاع مرة أخرى، وأثقلت كاهل الأنظمة الصحية، فقد تضطر الدولة لاتخاذ تدابير إغلاق المجتمع من جديد، وبالتالي علينا أن نتحلى بالمسئولية الاجتماعية وأن نغير سلوكياتنا وثقافتنا، وأن يدرك كل فرد أنه مسئول عن أمنه الشخصى وسلامته وسلامة من حوله من انتشار فيروس كورونا.