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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19-5-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:53 ص
سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19-5-2020
ياسمين محمود
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ارتفع سعر صرف عملة اليورو الأوروبية أمام الجنيه المصرى، اليوم الثلاثاء 19-5-2020، في عدد من البنوك العاملة في مصر، ارتفاعًا طفيفًا حيث سجل سعره في البنك الأهلي المصري 16.98 جنيه للشراء وللبيع 17.12 جنيه مقابل تسجيله أمس 16.92 جنيه للشراء وللبيع 17.12 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية


ويقدم موقع «الدستور» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية اليوم:

وارتفع أيضا سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم، ليسجل 16.99 جنيه للشراء وللبيع 17.13 جنيه مقابل تسجيله أمس 16.96 جنيه للشراء والبيع 17.11 جنيه، وفي البنك الأهلي فسجل 16.98 جنيه للشراء و17.12 جنيه للبيع، وارتفع أيضًا سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي ليسجل للشراء 16.99 جنيه والبيع 17.13 جنيه.

واستقر سعر اليورو فى البنك الأهلي اليوناني عند للشراء 16.97 جنيه وللبيع 17.20 جنيه، وانخفض سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي للشراء 16.00 جنيه وللبيع 17.15 جنيه، وفي بنك مصر سجل 16.99 جنيه للشراء وللبيع 17.12 جنيه، وارتفع في بنك البركة ليسجل 17.00 جنيه للشراء و17.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في بنك سي أي بي 17.00 جنيه للشراء و17.15 جنيه للبيع، كما سجل بنك الإسكندرية 16.98 جنيه للشراء والبيع 17.14 جنيه، والبنك العربي الأفريقي سجل للشراء 19.00 جنيه وللبيع 17.15 جنيه.

وفي المصرف المتحد سجل 19.96 جنيه للشراء وللبيع 17.16 جنيه، وسجل في بنك التعمير والاسكان 16.97 جنيه للشراء وللبيع 17.14 جنيه.

أزمة في منطقة اليورو عالميًا

وأكد كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، أن اقتصاد منطقة اليورو الذي تضرر جراء تفشي فيروس كورونا لن يعود لمستويات ما قبل الجائحة حتى العام المقبل على أكبر تقدير، مضيفا أن البنك مستعد لإجراء تعديلات على أدواته عند الحاجة.

وقال فيليب لين في مقابلة لصحيفة اليابس نُشرت على الموقع الإلكتروني للبنك: يبدو مستبعدا في جميع الأحوال أن يعود النشاط الاقتصادي لمستوى ما قبل الأزمة قبل 2021، إذ لم يكن بعد ذلك.

وتابع أن البنك المركزي يراقب الوضع بشكل مستمر ومستعد لتعديل جميع أدواته إذ اقتضت الضرورة ذلك، مضيفا أن برنامج البنك لمشتريات الجائحة الطارئ قد يعدل.

وصرح بأن البنك المركزي الأوربي يجري تحليلا للوضع قبل اجتماعه المقبل في يونيو مضيفا: "إذا شهدنا تأزما شديدا للأوضاع المالية أو ضغطا على أسواق السندات لا يعكس العوامل الاقتصادية الأساسية يمكن أن نعدل حجم ومدة المشتريات".

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