الجيش الليبى: انسحابنا من قاعدة الوطية تكتيكى

أكد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن "الانسحاب من قاعدة الوطية تكتيكي ولن يؤثر على سير المعارك"، حسبما نشرت سكاي نيوز في خبر عاجل لها منذ قليل.كان قد أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء الإثنين، عن أن انسحاب قوات الجيش من قاعدة عقبة بن نافع (الوطية الجوية)، وتركها لمليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، هو انسحاب تكتيكي ومدروس جيدا.وأوضح المركز في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الانسحاب التكتيكي، هو مناورة تراجعية اختيارية، كثيرة الحدوث في سياق المعارك ولهذا فالتكيفات التكتيكية تتبع حالة المد والجزر في الاحداث، وفي التغييرات التي تطرأ على النسبة في القوة.