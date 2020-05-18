لجنة «المحامين» المكلفة بمواجهة آثار كورونا تدعو لاجتماع عام

دعت لجنة متابعة الاّثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، بنقابة المحامين؛ أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة باجتماع بدار النقابة العامة بعد غد الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا فى حضور رجائي عطية النقيب العام لوضع أسس واّليات عمل اللجنة.وقالت اللجنة فى بيان لها: "تنفيذا للتكليف الصادر من النقيب بتشكيل اللجنة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا على الزميلات والزملاء المحامين نتشرف بدعوة كل من يرغب من الزميلات والزملاء للمشاركة فى أعمال اللجنة للاجتماع بدار النقابة العامة بعد غد الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا فى حضور النقيب العام لوضع أسس واّليات عمل اللجنة. ونظرا لأن مثل هذا العمل الجليل لا يحتمل أى تأخير لأن اللجنة قد بدأت عملها من اليوم. وسوف تعلن غدا عن الخط الهاتفى الذى سيتم تخصيصه للإبلاغ عن الحالات وسوف يتم حصر جميع الحالات لتقديم كافة أوجه المعونة الطبية العاجلة اللازمة فضلا عن ترتيبات الوقاية اللازمة للمحامين بعد عودة العمل عقب عيد الفطر المبارك".وتقدمت اللجنة بخالص لعضو المجلس ماجد حنا لمجهوداته واتصالاته مع الجهات المسئولة ووزارة الصحة.