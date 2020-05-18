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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: لقاح كورونا سيكون متاحًا عالميًا بتكلفة محدودة

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:48 م
كورونا
كورونا
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قال الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الاثنين إن تطوير ونشر لقاح صيني مضاد لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) سيصبح سلعة عامة عالمية، مع ضمان إمكانية الحصول عليه بتكلفة ميسورة في الدول النامية.

وأضاف بينج - في كلمة عبر الفيديو أمام افتتاح الجلسة الـ73 لجمعية الصحة العالمية - أن الصين تصرفت على الدوام بانفتاح وشفافية ومسؤولية كاملة في الحرب على مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

وتابع: "في الصين، بعد جهود مضنية وتضحية هائلة، عكسنا مسار الفيروس وحمينا حياة شعبنا وصحته. وتصرفنا دائما بانفتاح وشفافية ومسؤولية.. قدمنا معلومات لمنظمة الصحة العالمية والدول المعنية في أنسب الأوقات. ونشرنا تسلسل الجينوم في أقرب وقت ممكن".

وأشار بينج إلى أن الصين قامت بمشاركة خبرة السيطرة والعلاج مع العالم دون تحفظ، وقدمت كل مع في وسعها لدعم ومساعدة الدول المحتاجة.
ولفت إلى أن الصين سوف تؤسس آلية تعاون لمستشفياتها للعمل مع 30 مستشفى أفريقية، وسوف تسرع أيضا بناء مقر رئيسي للمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها لمساعدة القارة في تكثيف استعداداتها لمحاربة الأمراض وقدرتها على السيطرة عليها.

ونوه بينج إلى أن الصين ستعمل مع أعضاء مجموعة العشرين لتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأشد فقرا، معربا عن استعداد بلاده أيضا للعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز دعم الدول الأكثر تضررا تحت الضغط الأكبر لخدمة الدين، حتى تتمكن من تخطي الصعوبات الحالية.
وشدد الرئيس الصيني على ضرورة بذل كافة الجهود للسيطرة على مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وعلاجه، وأن تقود منظمة الصحة العالمية الاستجابة العالمية للمرض، وتقديم دعم أكبر لأفريقيا، وتعزيز الحوكمة العالمية في مجال الصحة العامة، واستعادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التعاون الدولي.

وقال بينج إن الصين ستعمل مع الأمم المتحدة لإقامة مركز للاستجابة الإنسانية العالمية في الصين، وضمان عمل سلاسل الإمداد لمحاربة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وتعزيز "الممرات الخضراء" للنقل والتخليص الجمركي على نحو سريع.
كما أشار إلى أن الصين سوف تقدم 2 مليار دولار خلال عامين للمساعدة في الاستجابة لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المتأثرة وخاصة الدول النامية.

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