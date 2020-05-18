مصادر كنسية: لا اجتماعات بين رؤساء الكنائس لبحث إعادة الفتح

قالت مصادر كنسية مُطلعة لـ"الدستور"، إنه لا صحة لما تردد مؤخرًا بشأن عقد اجتماع بين رؤساء الكنائس المصرية الخمس وهم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الكنيسة الإنجيلية، والبابا ثيؤدوروس الثاني، بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس، والمطران منير حنا، رئيس الكنيسة الأسقفية، قبيل فتح الكنائس.وأشارت المصادر إلى أنه إلى الآن لم يتم وضع موعد محدد لفتح الكنائس، في إشارة إلى أن البيانات الصادرة عن الكنائس بالإغلاق لم تأت بشكل موحد، بل أصدرت كل كنيسة بيانًا بشكل منفرد بعد التنسيق مع كوادرها وقياداتها.وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يتم تحديد موعد إعادة الفتح والسياسة المتبعة لكل كنيسة، عقب 15 يونيو، حيث سيتم مراعاة الأجواء التي تمر بها البلاد، وتداعيات انتشار الفيروس وعدد الحالات، في إشارة إلى أن كل كنيسة لها سياسة بعد الافتتاح من جهة عقد الاجتماعات ومدارس الأحد.