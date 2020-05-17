محافظة دمياط تحظر دخول ديوانها العام دون كمامات

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم، إنه بناءً على ما أقره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "covid- 19" للفترة القادمة، من بينها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة أو التجمعات وبشكل إجباري، وكذلك تكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بتطبيق ذلك القرار بدواوين المحافظات، وسيتم حظر ومنع الدخول للعاملين والمترددين على ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية دون ارتداء الكمامة، وحال ثبوت أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراء الحاسم حيالها.وأضافت المحافظ، أنه يتم وبشكل دوري تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير للمؤسسات الحكومية والشوارع وكذلك تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.