رفع 140 طن مخلفات بناء بحى أول طنطا

واصلت الأجهزة التنفيذية بالغربية، اليوم الأحد، شن حملات إزالة للعقارات المخالفة بحي أول طنطا، أسفرت عن إزالة حجرتين بسطح إحدى العقارات مقامة بدون ترخيص بمساحة 50 م، وإزالة دور خامس علوي وسادس علوي بمساحة 240م بشارع عزيز فهمي مع طه الحكيم.كان طارق رحمي محافظ الغربية، أكد استمرار حملات إزالة المباني العشوائية المخالفة وتعديات المواطنين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع تحويل جميع المخالفات للنيابة العسكرية، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء.وقال عادل داوود، رئيس حي أول طنطا، إنه تم شن حملة نظافة بمشاركة نواب رئيس الحي لرفع جميع التراكمات والمخلفات بالعجيزي، وتم رفع 140 طن مخلفات، مشيرًا إلى أنه جارٍ استكمال رفع أكوام القمامة وتراكمات مواد البناء والمخلفات المتنوعة.