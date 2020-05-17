رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يحيل قانون «المركزى» لمجلس الدولة.. ويرفع الجلسة العامة للغد

الأحد 17/مايو/2020 - 06:33 م
البرلمان
البرلمان
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، فى مجموعه، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، كما قرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته فى قسم التشريع، حتى يتم أخذ الرأى النهائى عليه فى جلسة لاحقة.

ويحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

وفي سياق متصل، رفع الدكتور على عبد العال، الجلسة العامة للمجلس التى عقدت اليوم الأحد، بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المقدم من الحكومة، والموافقة عليه فى مجموعه، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

ودعا "عبد العال"، أعضاء مجلس النواب للالتزام بالحضور فى جلسة الغد، لأخذ الرأى النهائى على عدد من مشروعات القوانين نداء بالاسم حرصًا على تطبيق التباعد الاجتماعى فى ظل مواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس البرلمان: "غدًا جلسة مهمة فيها موافقات نهائية على عدد من المشروعات بقوانين تحتاج لأغلبية الثلثين، وطبقًا للآلية التى تم إتباعها حرصا على التباعد خلال الجلسة، فيتم أخذ الموافقة النهائية عليها نداء بالاسم، بحضور نواب المحافظات الأكثر بعدا عن العاصمة ثم المحافظات المجاورة والقريبة من العاصمة، ثم الجيزة والقاهرة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

غلق أماكن التجمعات ووقف وسائل المواصلات في عيد الفطر

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. مدبولي: كورونا لن يختفي ويجب أن نتعايش معه

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

الصور

image description

إقبال متوسط على شراء «لبس العيد» بسوق إمبابة (صور)

image description

عودة المصريين من الكويت ودخولهم الحجر الصحي

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

الأكثر قراءة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

تأجيل امتحانات الثانوية العامة لـ 21 يونيو

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

«مكينسي جلوبال»: فيتنام تواجه مخاطر الفيضانات في 2050

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-5-2020

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات وكيفية أداءها فى المنزل

روتردام تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لعام 2021

مقالات الرأي
د. منى حلمى
قسطنطين كفافيس.. صديقى الذى علمنى الاستغناء عن الشهرة والأضواء الخادعة
يوسف إدوارد
شكرًا عادل إمام "القبطي"
مدحت بشاى
دراماتورجي " المصراوية "
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
المزيد

الثقافة

مهند الأخرس: الأدب الفلسطيني فعل ثقافي مقاوم

مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة عن وباء كورونا.. الثلاثاء

الشاعرة هبة الفقى تشارك فى أمسية «اتحاد كتاب الإمارات»

«الشيخ زايد للكتاب» تستضيف ابتسام بركات في صالون الملتقى الأدبي