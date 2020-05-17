التحالف الدولي يحصن سجن الحسكة لمنع عناصر «داعش» الإرهابي من الهرب

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن أن التحالف الدولي ضد داعش، بدأ منذ نحو أسبوع تقريبًا، بتحصين سجن الصناعة في حي الغويران بمدينة الحسكة، شمالي سوريا والذي تديره قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ويتواجد بداخله عناصر داعش الإرهابي.وأوضح المرصد السوري، في بيانه أن التحالف شييد سور إضافي من الأسمنت المسلح بالحديد وبارتفاع عالي يصعب اختراقه، ليمنع عناصر التنظيم من الهروب، بعد تسجيل حالتي تمرد داخل السجن في مارس الماضي.وأشار البيان إلى أنه تم أيضا تزويد السجن بكاميرات مراقبة متطورة، بالإضافة لتزويد عناصر حماية السجن بأدوات جديدة للتدخل في حال حدوث أي عصيان جديد من قبل عناصر التنظيم المحتجزين.يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت مطلع الشهر الجاري على عصيان قام به عناصر داعش داخل سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة، حيث انتهى العصيان بعد ساعات من بدئه بإجراء مفاوضات مشتركة بين ممثلين عن قسد وقوات التحالف من جهة وعناصر التنظيم المحتجزين ويقدر عددهم بالعشرات تم اعتقالهم خلال المواجهات مع قوات قسد وقوات التحالف.