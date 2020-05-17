خالد أبو بكر يعد طلاب الثانوية العامة بمفاجأة من «الحكومة»

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنه تحدث هاتفيًا إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتناقش معه حول شكاوى الطلاب وامتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن الوزير أكد ضرورة الحفاظ على صحة الطلاب.وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن معظم رسائل الطلاب التي تلقاها كانت تطالب تأجيل الامتحانات خوفًا من فيروس كورونا.وأردف:"صوتكم مسموع وكل الشكاوى واصلة لأعلى مستوى فى الدولة.. هذه معلومة مؤكدة".وتابع:"من حق الطلاب يتكلموا، ورسائلهم تصل إلى رئيس الحكومة، وبيعمل اجتماعات بالأربع ساعات عشان يجاوب على أسئلتكم.. والإجابة ستكون اليوم الأحد في مؤتمر صحفي على لسان رئيس مجلس الوزراء".واستطرد:"كلامكم حق.. ولكن لازم يكون فيه امتحانات، لا يمكن حرمان الطلاب من الامتحانات، يجب تقييمهم، وأتوقع أن تكون هناك حلول مبتكرة، وحلول واقتراحات مطمئنة".وختم:"وجدت وعلى مستوى رئاسة مجلس الوزراء اهتمام كبير بملف امتحانات الثانوية العامة، صوتكم هيوصل وسننقل رسائلكم".