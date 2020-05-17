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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

القومى لثقافة الطفل يُصدر «أميرات مملكة الميكروبات»

الأحد 17/مايو/2020 - 12:52 ص
المركز القومي لثقافة
المركز القومي لثقافة الطفل
جمال عاشور
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أصدر المركز القومي لثقافة الطفل كتاب "أميرات مملكة الميكروبات"، تأليف الدكتورة دعاء عبد الرحمن حسانين، ورسوم الفنان أحمد الجنايني، وذلك فى إطار الدور التوعوي والتثقيفى للمركز، التابع للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي.

وقال الكاتب محمد ناصف، رئيس المركز، إنه تم نشر الكتاب في الفترة الراهنة، "فترة انتشار فيروس كورونا"، خصيصًا لتوعية الأطفال من الميكروبات في صورة قصة مبسطة للطفل، يتعرف من خلالها على أنواع الميكروبات المختلفة وتصنيفها، وفي إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

والجدير بالذكر أن المركز بدأ بتحويل إصدرات كتب الأطفال لهذا العام وعدة سنوات سابقة إلى نظام مرئي (pdf) على موقع المركز وعلى صفحة إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل على الفيس، ونظام مسموع ومرئي من خلال سلسلة "مائة حكاية وحكاية" على قناة المركز على اليوتيوب، وكان من ضمن تلك الإصدارات كتاب "أميرات مملكة الميكروبات".

وأكد "ناصف" أن المركز بصدد إقامة حفلات توقيع لإصدارات المركز الجديدة قريبًا أون لاين على قناة اليوتيوب.

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