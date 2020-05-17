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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل آليات تقييم مدارس النيل لطلاب الثانوية (مستندات)

الأحد 17/مايو/2020 - 07:09 ص
جريدة الدستور
ريم محمود
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أصدرت وحدة مدارس النيل بيانًا هامًا، منذ قليل، توضح من خلاله تفاصيل تقسيم طلاب الشهادة الثانوية عقب إلغاء الامتحانات الخاصة بهم بسبب أزمة كورونا، كذلك آليات إجراء التقييم.

وقالت الوحدة، فى بيان رسمي، حصلت "الدستور" على نسخة منه، إنه تم اتخاذ كافة التدابير الممكنة لأفضل أسلوب لتقييم الطلاب فى هذه المرحلة.

وأضافت أن الإجراءات الخاصة بالتقييم تعلن عنها الوحدة بالتنسيق مع هيئة كامبريدج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبريدج البريطانية، وهي الشريك التعليمي للوحدة.

وحددت وحدة مدارس النيل مواعيد هذه التقييمات، لتبدأ من الأربعاء المقبل الموافق 20 مايو، وتنتهي يوم الخميس الموافق 26 مايو، حيث تتم هذه التقيمات عن طريق "الأون لاين".

وفي وقت سابق، قد علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تأجيل امتحانات مدارس النيل، قائلا: "إن القرار صادر من وحدة النيل، ويعود على 14 مدرسة فقط غير تابعة للوزارة".

وأضاف الوزير، في تصريح لـ"الدستور": "مدارس وحدة النيل تتبع نظام الـIG البريطاني، ولا توجد لديها امتحانات ثانوي"، لافتا إلى أنها مدارس دولية لا علاقة لهم بالوزارة ولا نظام الثانوية العامة.

وكانت وحدة شهادة النيل الدولية، المسئولة عن إدارة مدارس النيل المصرية، التابعة لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، أعلنت عن إلغاء امتحانات آخر العام بكل مواد المرحلة الثانوية الخاصة بطلاب شهادة النيل الثانوية الدولية.

وأضافت وحدة شهادة النيل الدولية، في بيانها 10 مايو الماضي، أنها تنسق بشكل كامل مع هيئة كامبيردج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبيردج، لتقييم طلاب المرحلة الثانوية في المواد الدراسية كافة.

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