«وورلد ميتر»: قطر الأكبر في إصابات كورونا بالعالم

أورد موقع وورلد ميتر الذي يشرف عليه مجموعة من الباحثين ويستمد إحصاءاته من منظمة الصحة العالمية، أن قطر أصبحت مكتظة بأكبر عدد إصابات بكورونا في العالم بعد وصول عدد الإصابات إلى 30972 اليوم، نسبة لعدد السكان البالغين مليونين و874 ألفا منهم 300 ألف قطري الجنسية.وأوضح الموقع أنه عند مقارنة عدد الإصابات في قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإن عدد الإصابات في أمريكا وصل إلى مليون و493 ألف حالة حتى اليوم، فنجد أن كورونا أحدث 4.5 إصابات بين كل 1000 من سكان أمريكا البالغين 331 مليونا، مقابل 10.7 إصابات بين كل 1000 شخص في دولة قطر، أي الإصابات أكثر بمرتين ونصف المرة من الأمريكية.ولفت الموقع إلى أنه لو كان عدد سكان قطر يساوي عدد الأمريكيين والمقيمين معهم من الأجانب، لوصل عدد المعتلين فيها بالفيروس المفترس إلى 4 ملايين تقريبا، أما في الوفيات فالنسبة لصالح قطر التي أحدث كورونا المستجد 15 وفاة فيها، مقابل 88930 في الولايات المتحدة، حيث يزيد عدد الحالات الحرجة في مستشفياتها عن 16 ألفًا، مقابل 158 في قطر.كما نجد في لائحة الموقع دولتين الاصابات فيهما أقل من قطر، لكن نسبتيهما السكانية تجعلهما الأكثر بالاصابات، الا أن مساحة "جمهورية سان مارينو الواقعة داخل ايطاليا، هي 61 كيلومترا مربعا، فيما عدد من أصابهم الفيروس فيها، هو 653 يمثلون 19 اصابة بكل 1000 من سكانها البالغين 32 ألفا، والشيء نفسه تقريبا بالنسبة لحاضرة الفاتيكان، فقد سجل المستجد 12 اصابة فيها، تجعل النسبة 15 اصابة بكل 1000 من سكانها، وعددهم 801 فقط.