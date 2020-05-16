رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«وورلد ميتر»: قطر الأكبر في إصابات كورونا بالعالم

السبت 16/مايو/2020 - 10:55 م
كورونا
كورونا
أبوزيد على
طباعة
أورد موقع وورلد ميتر الذي يشرف عليه مجموعة من الباحثين ويستمد إحصاءاته من منظمة الصحة العالمية، أن قطر أصبحت مكتظة بأكبر عدد إصابات بكورونا في العالم بعد وصول عدد الإصابات إلى 30972 اليوم، نسبة لعدد السكان البالغين مليونين و874 ألفا منهم 300 ألف قطري الجنسية.

وأوضح الموقع أنه عند مقارنة عدد الإصابات في قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإن عدد الإصابات في أمريكا وصل إلى مليون و493 ألف حالة حتى اليوم، فنجد أن كورونا أحدث 4.5 إصابات بين كل 1000 من سكان أمريكا البالغين 331 مليونا، مقابل 10.7 إصابات بين كل 1000 شخص في دولة قطر، أي الإصابات أكثر بمرتين ونصف المرة من الأمريكية.

ولفت الموقع إلى أنه لو كان عدد سكان قطر يساوي عدد الأمريكيين والمقيمين معهم من الأجانب، لوصل عدد المعتلين فيها بالفيروس المفترس إلى 4 ملايين تقريبا، أما في الوفيات فالنسبة لصالح قطر التي أحدث كورونا المستجد 15 وفاة فيها، مقابل 88930 في الولايات المتحدة، حيث يزيد عدد الحالات الحرجة في مستشفياتها عن 16 ألفًا، مقابل 158 في قطر.

كما نجد في لائحة الموقع دولتين الاصابات فيهما أقل من قطر، لكن نسبتيهما السكانية تجعلهما الأكثر بالاصابات، الا أن مساحة "جمهورية سان مارينو الواقعة داخل ايطاليا، هي 61 كيلومترا مربعا، فيما عدد من أصابهم الفيروس فيها، هو 653 يمثلون 19 اصابة بكل 1000 من سكانها البالغين 32 ألفا، والشيء نفسه تقريبا بالنسبة لحاضرة الفاتيكان، فقد سجل المستجد 12 اصابة فيها، تجعل النسبة 15 اصابة بكل 1000 من سكانها، وعددهم 801 فقط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة الفلسطينية تعلن الإغلاق الشامل بدءًا من الجمعة

الصحة العالمية: رش المطهرات في الشوارع لا يقتل كورونا

إيطاليا تسجل أقل معدلات وفيات بكورونا منذ مارس الماضي

تجديد حبس مودة الأدهم 15 يومًا

الصور

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

الأكثر قراءة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

لاعب سلة أمريكي يطلق حملة تبرعات لاختيار فريقه الجديد

رغم إغلاقه.. رجل يتسلل إلى متحف ويلتقط «سيلفي» في أستراليا

ممثلة أمريكية تجمع 5 ملايين دولار لحماية الغوريللا فى رواندا

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

فؤاد زويريق لـ ياسر جلال: حان الوقت لتبدأ مسيرة مغايرة

صدور الطبعة الرابعة من «الرحلة 797 المتجهة إلى فيينا» عن دار خطوط

قصة «جميلة» بائعة المشمش.. ولحن سيد درويش «يا بلح زغلول»

حتى آخر رمضان.. تفاصيل برنامج المركز القومى لثقافة الطفل