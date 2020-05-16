قرية النمسا بإسنا تقرر إغلاق المقابر في العيد لمواجهة كورونا

كشف المهندس محمد عشري، رئيس قرية النمسا بإسنا، تفاصيل المبادرة التي طبقتها القرية ودعت إليها القرى الأخرى، وهي إغلاق المقابر في العيد وذلك لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال عشري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إنه من العادات المتعارف عليها بالقرية زيارة المقابر في أيام العيد، لذا اتخذ قرارا بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لغلق كافة الطرق المؤدية للمقابر والأضرحة ومنع المواطنين من الزيارة التي يترتب علها تجمعات كبرى.وأضاف: "بالطريقة دي احنا بنحافظ على أرواح المواطنين في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد".ولفت إلى أن كبار القرية والعمد اجتمعوا من أجل توعية المواطنين وتعريفهم بخطورة المرحلة، والأسباب التي من أجلها تم غلق المقابر والأضرحة، موضحا أنه سيتم تشكيل لجان شبابية ستتمركز بمحيط المقابر والأضرحة أيام العيد لتوعية المواطنين.