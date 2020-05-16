رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 مايو 2020 الموافق 23 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

قرية النمسا بإسنا تقرر إغلاق المقابر في العيد لمواجهة كورونا

السبت 16/مايو/2020 - 10:54 م
المقابر
المقابر
أحلام عبدالرحمن
طباعة
كشف المهندس محمد عشري، رئيس قرية النمسا بإسنا، تفاصيل المبادرة التي طبقتها القرية ودعت إليها القرى الأخرى، وهي إغلاق المقابر في العيد وذلك لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال عشري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إنه من العادات المتعارف عليها بالقرية زيارة المقابر في أيام العيد، لذا اتخذ قرارا بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لغلق كافة الطرق المؤدية للمقابر والأضرحة ومنع المواطنين من الزيارة التي يترتب علها تجمعات كبرى.

وأضاف: "بالطريقة دي احنا بنحافظ على أرواح المواطنين في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد".

ولفت إلى أن كبار القرية والعمد اجتمعوا من أجل توعية المواطنين وتعريفهم بخطورة المرحلة، والأسباب التي من أجلها تم غلق المقابر والأضرحة، موضحا أنه سيتم تشكيل لجان شبابية ستتمركز بمحيط المقابر والأضرحة أيام العيد لتوعية المواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسامة الشيخ يكشف دور إيناس الدغيدى فى محاكمته.. وحبسه بسبب القرضاوى

الصحة: 20 وفاة و491 إصابة جديدة بكورونا

مسلسل الاختيار الحلقة 23.. مصور فيديو التكفيريين يتعاون مع الجيش

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

الصور

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

الأكثر قراءة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

إنفوجراف

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

لاعب سلة أمريكي يطلق حملة تبرعات لاختيار فريقه الجديد

رغم إغلاقه.. رجل يتسلل إلى متحف ويلتقط «سيلفي» في أستراليا

ممثلة أمريكية تجمع 5 ملايين دولار لحماية الغوريللا فى رواندا

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

فؤاد زويريق لـ ياسر جلال: حان الوقت لتبدأ مسيرة مغايرة

صدور الطبعة الرابعة من «الرحلة 797 المتجهة إلى فيينا» عن دار خطوط

قصة «جميلة» بائعة المشمش.. ولحن سيد درويش «يا بلح زغلول»

حتى آخر رمضان.. تفاصيل برنامج المركز القومى لثقافة الطفل