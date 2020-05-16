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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«جانتس» يفتتح مكتب «رئيس الوزراء البديل» ضمن حكومة الاحتلال الجديدة.. غدًا

السبت 16/مايو/2020 - 10:04 م
بيني جانتس
بيني جانتس
سارة الشلقاني
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يفتتح بيني جانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، غدا الأحد، مقرا جديدا تحت مسمى "مكتب رئيس الوزراء البديل"، حسبما أذاعت القناة الـ13 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

تأتي تلك الخطوة وفق ما نص عليه الاتفاق بين جانتس، وبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، لتشكيل حكومة جديدة.

وشمل اتفاق نتنياهو وجانتس أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تقوم على مبدأ التناوب، فيما يتولى بنيامين رئاستها أولا لمدة عام ونصف.

وأدت الخلافات بين قيادات حزب الليكود ونتنياهو، حول المناصب المقررة لهم، إلى تأجيل أداء اليمين الدستورية إلى غد الأحد، بعد أن كان مقررا له يوم الخميس الماضي.

وأعلن نتنياهو، أمس الجمعة، عن إسناد وزارة المالية الإسرائيلية ليسرائيل كاتس، وزير خارجية تل أييب الحالي.

وقالت مصادر إسرائيلية إن نتنياهو، يدرس استحداث وزارة خاصة بالاستيطان وإسنادها إلى تسيبي حوتوبيلي، النائبة الحالية لوزير الخارجية.

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