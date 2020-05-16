رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 مايو 2020 الموافق 23 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

المفتي يوضح حكم إفطار المرأة الحامل والمرضع (فيديو)

السبت 16/مايو/2020 - 06:28 م
شوقي علام
شوقي علام
رباب الأهواني
طباعة
أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم إفطار المرأة الحامل في رمضان، قائلًا: إن المرأة الحامل التي تخشى على جنينها في الشهور الأخيرة خفف الله عنها في هذا الظرف، وأجاز لها الإفطار.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نور النبي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أنه حال قال لها الطبيب إن الصيام يؤثر عليها وعلى الجنين فعليها أن تحافظ على الجنين حتى يأتي سالمًا للدنيا وتفطر خلال شهر رمضان.

وتابع أنه عقب الولادة وحال كان الصيام يؤثر على الطفل الرضيع في التغذية فيجوز لها أن تفطر وتقضي هذه الأيام فيما بعد، منوهًا بأنه يجوز لها إفطار الشهر بالكامل وقضاؤه بعد الوضع أو الفطام حتى لو استغرق عامين أو 3 أعوام، وحال إصابتها بعذر دائم يمنع الصوم فيجوز لها إخراج إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته.

وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز للمرأة الحامل تعويض ما فاتها من صيام بالكفارة فقط، لافتًا إلى أن الحامل مثلها مثل المريض مرضًا مؤقتًا وسيزول، وهذا النوع من الأعذار يجب عليه التعويض بالصيام وليس الكفارة.

وأضاف عويضة، خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء ردًا على سؤال تقول السائلة: "أفطرت رمضان بسبب الحمل، فهل يجوز لي إخراج كفارة فقط دون الصيام؟"، قائلًا: "لا يجوز لأن الحمل والرضاعة يكونان لفترة وتنتهي، فمثلك مثل الرجل الذي أجرى عملية جراحية في نهار رمضان فأفطر أسبوع وشفاه الله فيجب عليه أن يقضي ما عليه بالصيام بعد انتهاء رمضان.

وتابع عويضة: أما الشخص الذي لديه مرض مزمن لا يرجى شفاؤه أي أنه مستمر معه لسنوات أو طوال حياته، فهذا الشخص عليه كفارة صيام ولا يجوز له الصوم فإذا نصحه الطبيب بعدم الصيام وخالف تعليمات الطبيب فهو آثم شرعًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من هو الشهيد «هرم» الذي جسد شخصيته عصام السقا في «الاختيار»؟

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 40 درجة

أحمد فلوكس يغادر قسم الشيخ زايد بعد سداد الكفالة فى مشاجرته مع أفراد أمن

الصحة: 20 وفاة و491 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

الأكثر قراءة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

الصحة: 20 وفاة و491 إصابة جديدة بكورونا

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

إنفوجراف

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

أيام زمان

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

مواقف الزمن الجميل.. فنان شهير يتناول الإفطار فى «بنزينة» مع العمال

حرب «الرسائل المفخخة»... محاولة اغتيال خبراء صناعة الصواريخ والطائرات المصرية

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

لاعب سلة أمريكي يطلق حملة تبرعات لاختيار فريقه الجديد

رغم إغلاقه.. رجل يتسلل إلى متحف ويلتقط «سيلفي» في أستراليا

ممثلة أمريكية تجمع 5 ملايين دولار لحماية الغوريللا فى رواندا

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

دار عقل للدراسات تصدر رواية «ثورة المخمل» لـ كلاديس مطر

قصيدة «على باب الله» للشاعر فؤاد حداد فى بيت الشعر

«هيئة الكتاب» تتيح «حكايات الولاد والأرض» للقراء أونلاين

الجامعة الأمريكية بالقاهرة: كورونا سيؤخر إعلان نتيجة جائزة نجيب محفوظ