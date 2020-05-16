المفتي يوضح حكم إفطار المرأة الحامل والمرضع (فيديو)

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم إفطار المرأة الحامل في رمضان، قائلًا: إن المرأة الحامل التي تخشى على جنينها في الشهور الأخيرة خفف الله عنها في هذا الظرف، وأجاز لها الإفطار.وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نور النبي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أنه حال قال لها الطبيب إن الصيام يؤثر عليها وعلى الجنين فعليها أن تحافظ على الجنين حتى يأتي سالمًا للدنيا وتفطر خلال شهر رمضان.وتابع أنه عقب الولادة وحال كان الصيام يؤثر على الطفل الرضيع في التغذية فيجوز لها أن تفطر وتقضي هذه الأيام فيما بعد، منوهًا بأنه يجوز لها إفطار الشهر بالكامل وقضاؤه بعد الوضع أو الفطام حتى لو استغرق عامين أو 3 أعوام، وحال إصابتها بعذر دائم يمنع الصوم فيجوز لها إخراج إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته.وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز للمرأة الحامل تعويض ما فاتها من صيام بالكفارة فقط، لافتًا إلى أن الحامل مثلها مثل المريض مرضًا مؤقتًا وسيزول، وهذا النوع من الأعذار يجب عليه التعويض بالصيام وليس الكفارة.وأضاف عويضة، خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء ردًا على سؤال تقول السائلة: "أفطرت رمضان بسبب الحمل، فهل يجوز لي إخراج كفارة فقط دون الصيام؟"، قائلًا: "لا يجوز لأن الحمل والرضاعة يكونان لفترة وتنتهي، فمثلك مثل الرجل الذي أجرى عملية جراحية في نهار رمضان فأفطر أسبوع وشفاه الله فيجب عليه أن يقضي ما عليه بالصيام بعد انتهاء رمضان.وتابع عويضة: أما الشخص الذي لديه مرض مزمن لا يرجى شفاؤه أي أنه مستمر معه لسنوات أو طوال حياته، فهذا الشخص عليه كفارة صيام ولا يجوز له الصوم فإذا نصحه الطبيب بعدم الصيام وخالف تعليمات الطبيب فهو آثم شرعًا.