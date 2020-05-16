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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طلاب «2 ثانوى» يختتمون امتحاناتهم إلكترونيًا بمادتى الكيمياء والجغرافيا غدًا

السبت 16/مايو/2020 - 06:21 م
امتحانات الإلكترونية
امتحانات الإلكترونية
نورهان عبدالرحمن
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يختتم طلاب الصف الثاني الثانوي، غدًا الأحد، نهاية امتحاناتهم الإلكترونية، بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020.

يؤدي الطلاب الامتحان في مادتى الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحانات على فترتين تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا حسب الجدول المحدد لكل محافظة.

في الفترة ما بين الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا لطلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.

بينما في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.

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