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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الدفاع يتفقد اصطفاف عناصر قوات المظلات

السبت 16/مايو/2020 - 03:13 م
عناصر قوات المظلات
عناصر قوات المظلات
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شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إجراءات إصطفاف عناصر قوات المظلات وذلك فى إطار المتابعة الدورية لمستوى الإستعداد والتدريب القتالى لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

بدأت الإجراءات بكلمة قائد قوات المظلات أشار فيها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات المظلات لتؤدى مهامها بكفاءة وإقتدار، كما إستعرض أبرز الأنشطة والإلتزامات التى يتم تنفيذها، وماشهدته قوات المظلات خلال الآونة الأخيرة من تطوير وتحديث فى المنظومات الإدارية والفنية من أجل الإرتقاء بالفرد المقاتل.

واستمع الفريق أول محمد زكى للتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى للقوات المصطفة والإجراءات المنفذة أثناء رفع درجات الإستعداد القتالى للقوات، ونقل القائد العام لرجال المظلات تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لما يبذلونه من جهد وعرق من أجل رفعة الوطن وحماية ترابه المقدس.

وأكد الفريق أول محمد زكى أن مقاتلى قوات المظلات هم أحد أركان القدرة العسكرية التى ترتكز عليها القوات المسلحة لتأمين الدولة المصرية ضد كافة التهديدات، وأن رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين ماضون في آداء المهام المقدسة المكلفين بها لحماية وصون مقدساته.

وقام الفريق أول محمد زكى بالمرور على القوات المصطفة للإطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، كذلك المرور على إحدى المنشآت الإدارية التى تم تطويرها وتجهيزها لإستقبال العناصر المشاركة بالأنشطة التدريبية من الدول الصديقة والشقيقة داخل قوات المظلات.

كما شاهد القائد العام عددًا من الأنشطة الجوية لمقاتلى المظلات بإستخدام معدة الدلتا، إضافة إلى تفقد عامود الهواء الجديد الذى يستخدم فى تدريب القوات وصقل مهاراتهم على أعمال القفز الحر والسباحة الجوية، فضلًا عن أنه يوفر عمل محاكاه واقعية لعملية القفز اثناء تنفيذ المهام وتأهيل القافزين المتدربين لمواجهة كافة الظروف الطارئة التى يمكن أن تواجههم اثناء القفز.

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