113609 فحوص للكشف عن إصابات كورونا في ووهان أمس

قالت اللجنة الصحية في مدينة ووهان، وهي البؤرة الأصلية لتفشي فيروس كورونا في الصين، اليوم السبت، إن المدينة أجرت 113609 اختبارات حمض نووي يوم 15 مايو الجاري.وبدأت ووهان حملة فحوص في مختلف أرجاء المدينة، بعد أن أعلنت في مطلع الأسبوع الماضي عن أول مجموعة إصابات بكوفيد-19، منذ رفع قيود العزل العام فيها في الثامن من أبريل، وذلك لاحتواء انتشار الفيروس.ويزيد عدد الاختبارات التي أجريت يوم 15 مايو في المدينة، التي يقطنها 11 مليون نسمة، بنسبة تتجاوز 50 في المئة بالمقارنة بعدد الاختبارات التي أجريت في اليوم السابق، والتي بلغ عددها 72791 اختبارا، والعدد أيضا هو الأكبر منذ أن بدأت اللجنة الصحية البلدية في نشر البيانات عن المرض يوم 21 فبراير.