51 ألف إصابة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي الحالات المصابة في المملكة وصلت إلى 51980 حالة حتى الآن، بينها 28048 حالة نشطة، منها 166 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.كما تم تسجيل 1797 حالة تعافٍ، ليصل مجموع المتعافين إلى 23666 حالة.وأوضح أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 302 حالة.