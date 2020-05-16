رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 مايو 2020 الموافق 23 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الإعلام السعودى: وكالات الأنباء مصدر للأخبار الصادقة

السبت 16/مايو/2020 - 01:14 م
وزير الإعلام السعودي
وزير الإعلام السعودي
أ ش أ
طباعة
أكد وزير الإعلام السعودي المكلف، رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن العالم يمر بظروف استثنائية غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا، التي أثرت على جميعِ مَناحِي الحياةِ، مِما يَستوجِبُ تظافرَ جهودِ المجتمعِ الدوليِّ، لإيجادِ لِقاحٍ ناجعٍ لهذا الوباءِ.

جا ذلك في كلمة وزير الإعلام السعودي المكلف اليوم السبت، في افتتاح الملتقى الافتراضي الأول لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، تحت عنوان "دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا".

مثل وكالة أنباء الشرق الأوسط في الاجتماع الأستاذ علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.

وحضر الملتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار، ومديري وكالات الأنباء في دول منظمة التعاون الإسلامي والمندوبين الدائمين لدى المنظمة.

وأشار وزير الإعلام السعودي إلى دعوة المملكةُ العربيةُ السعوديةُ بقيادةِ خادمِ الحرمينِ الشريفينٍ الملكِ سلمانَ بنِ عبدِ العزيزِ آلِ سعودْ ووليِّ عهدِهِ الأميرِ محمدِ بنِ سلمانِ بنِ عبدِالعزيزِ ومِنْ خلالِ رئاستِها مجموعةِ العشرينَ لهذا العامِ، لعقْدِ قمَّةٍ استثنائيةٍ لدولِ المجموعةِ خلال شهرِ مارسَ الماضيْ لمناقشة سبل المضي قدما في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

وقال القصبي إن وكالات الأنباء تظل المصدر الرئيس لتدفق المعلومات والمواد الخبرية المتميزة بالدقة والمصداقية، على الرغم من ظهور وسائط إعلامية جديدة، وهنا يبرز أهمية دور اتحاد وكالات الأنباء الإسلامية في ترسيخ العمل الإسلامي المشترك والنهوض بشعوب الدول الإسلامية، من خلال الارتقاء بالمحتوى الإعلامي، الذي يلبي رغباته، وتقديم خدمات إخبارية متميزة ومتنوعة تتسم بالدقة والموضوعية.

وأضاف أنَّ هذا المُلتقَى الذي يحملُ عُنوانَ (دَورُ وكالاتِ الأنباءِ الإسلاميةِ في مسانَدَةِ الجهودِ لمكافحَةِ جائحَةِ كورونا) يتطلبُ توحيدَ وتنسيقَ الجهودِ التَّوعويةِ لدُولِ المنظمةِ ووضْعَ آلياتٍ فعالةٍ لتبادُلِ الخبراتِ والممارساتِ الناجحةِ بينَ الدول الأعضاء لتعظيمِ الاستفادةِ منها في مجالِ نَشرِ السياساتِ الصحِّيةِ والتعليماتِ التوعويَّةِ لمواجهةِ هذهِ الجائحةِ.

وأضاف أن هذا الملتقي يهدف أيضا إلى التعاون المشترك في تبادل الأخبار والتقارير التي تحقق التكامل ما بين دول الأعضاء في مواجهة كورونا والاستفادة من برنامج الأنشطة والتدريب الذي ينظمه الملتقى على هامش أعماله ويستفيد منه أكثر من 2000 إعلامي من دول منظمة التعاون الإسلامي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل بسكويت النشادر في المنزل.. الأسهل والأسرع

عزل 4 منازل بالإسماعيلية وحصر المخالطين للإصابات الجديدة

أسعار الدواجن اليوم 15-5-2020 في الأسواق

الأرصاد: طقس السبت شديد الحرارة.. والقاهرة 40

الصور

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

الأكثر قراءة

بكفالة 1000 جنيه.. إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن كمبوند الشيخ زايد

التعليم تحدد معايير تقييم المشروعات البحثية للطلاب

أحمد فلوكس يغادر قسم الشيخ زايد بعد سداد الكفالة فى مشاجرته مع أفراد أمن

أحمد فلوكس في النيابة بسبب ضرب فرد أمن كومبوند

إنفوجراف

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

أيام زمان

أغرب قضايا الوسط الفني.. شكوى وتحقيق مع فنانة شهيرة بسبب كعك العيد

فتحت النار على فاتن حمامة وعادل إمام.. مريم فخر الدين: نحن لسنا جاريات الشاشة العربية

«روح اوعظ نفسك الأول».. رد فعل الجمهور على «الشيخ الفنان»

شاعر أتهم بالعمل في السحر والشعوذة وديوانه أصبح لعنة

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

لاعب سلة أمريكي يطلق حملة تبرعات لاختيار فريقه الجديد

رغم إغلاقه.. رجل يتسلل إلى متحف ويلتقط «سيلفي» في أستراليا

ممثلة أمريكية تجمع 5 ملايين دولار لحماية الغوريللا فى رواندا

مواطنة بجنوب إفريقيا تطالب برفع الحظر على السجائر بسبب كورونا

مقالات الرأي
نرمين يسر
ليست القبلات.. ولكنها الدراما التى تنقل الواقع
د. رائد العزاوى
إيران.. العدو الدائم والحاضن الشرعي للإخوان
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
إبراهيم نصر.. نجم غاب عن فضاء رمضان!
ماجد حبته
انحطاط معتاد.. سابق لأوانه
المزيد

الثقافة

مهرجان «أفروليت».. كُتاب أفريقيا يواجهون إجراءات كورونا

مكتبات الشارقة تقدم مجموعة متنوعة من الندوات الثقافية الافتراضية

نائب يطلق مبادرة لتشجيع العلماء على إيجاد علاج لـ«كورونا»

ريم بسيونى فى لقاء مباشر حول روايتها «أولاد الناس»