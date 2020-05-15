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الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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15 دقيقة تكشف نص ما حدث في اجتماع مجلس الزمالك
الجمعة 15/مايو/2020 - 05:36 م
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استغرق اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك أمس الأربعاء ١٥ دقيقة فقط وهو ما أكده مصدر داخل إدارة النادي الأبيض في تصريح خاص.
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