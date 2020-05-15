مدينة السادات الجامعية تستقبل 435 عائدًا من الكويت

استقبلت المدن الجامعية بجامعة مدينة السادات 435 من المصريين العائدين من الكويت وكان في استقبالهم الدكتور أحمد بيومي رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة الدكتور حمدي عمارة، والدكتور شريف محمد علي والمحاسب حمدي البهجي أمين عام الجامعة.ورحب الدكتور أحمد بيومي رئيس الجامعة بالعائدين وأهداها بعض الهدايا الرمزية باسم الجامعة متمنيًا لهم إقامة طيبة وعودة سالمة لأهلهم وذويهم مشيدًا بدور الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لا يألوا جهدا في سبيل رعاية أبناء الوطن، وخاصة العائدين من الخارج في ظل أزمة كورونا.