«مصر لا تنسى أبنائها».. طائرة العالقين بالسعودية تصل مرسى علم

استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم الجمعة، طائرة المصريين العالقين بالعاصمة السعودية الرياض، وعلى متنها 300 شخص، ضمن الجسر الجوي الذي سيرته الحكومة المصرية لتسهيل عودة العالقين بالخارج، بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للوزارات المعنية لعودة المصريين بالخارج وعودتهم إلى ذويهم.وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أنه تم إخضاع جميع الركاب القادمين من العاصمة السعودية الرياض وعددهم 300 مواطن مصري عالقًا للحجر الصحي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسى علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحًا ومساءً والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة 14 يومًا.واضاف لـ"الدستور"، أنه تم تخصيص أتوبيسات سياحة مجهزة لنقل الركاب المصريين العائدين إلى فندق الحجر الصحي بمرسى علم عقب وصولهم، وذلك منعًا للتكدس وتقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر اقامتهم بفنادق الحجر الصحي بمرسي علم.