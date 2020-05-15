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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نائب وزير الإسكان يتفقد توسعات محطة مياه جزيرة الدهب

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:43 ص
الدكتور سيد إسماعيل
الدكتور سيد إسماعيل
محمد إبراهيم
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تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مشروع توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، بطاقة إنتاجية 160 ألف م3/ يوم، والذى يتم تنفيذه على مرحلتين، بطاقة 80 ألف م3/يوم، لكل مرحلة، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن وزارة الإسكان ممثلة فى قطاع المرافق، تبذل أقصى جهدها للانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه الشرب، لتوصيل المياه للمناطق الساخنة بمحافظة الجيزة قبل دخول موسم الصيف.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الطاقة الإجمالية لمحطة مياه جزيرة الدهب، ستبلغ 800 ألف م3 /يوم، بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع التوسعات، لخدمة 4 ملايين نسمة من سكان محافظة الجيزة، لا سيما المناطق الساخنة، والتى تعانى من نقص كمية المياه نتيجة الزيادة السكانية والبناء العشوائى.

وأشاد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بالجهد المبذول فى تنفيذ مشروع التوسعات، والذى يُعد إنجازًا هندسيًا، حيث يتم تنفيذ المشروع على مساحة 1 فدان لتنقية 160 ألف م3/ يوم من المياه، باستخدام تكنولوجيا الديناساند، والتى توفر مساحة الأرض المطلوبة لتنفيذ المحطات، وكذا توفر الطاقة الكهربائية اللازمة للتشغيل.

كما اطمأن نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بالمشروع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما تجول بالمحطة القائمة، لمتابعة سير العمل بها، وكذا متابعة سير العمل بالمعمل المركزى بالمحطة، والتأكد من أخذ العينات بشكل دورى، واتباع الإجراءات المنهجية للتأكد من جودة مياه الشرب.

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