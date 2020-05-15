6.4 مليون فحص كورونا فى روسيا

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية أن السلطات الصحية في البلاد أجرت حتى الآن 6.4 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأفاد بيان للهيئة الروسية، اليوم الجمعة، أن 6.4 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا تم إنجازها في عموم روسيا حتى الآن.وأضاف البيان أن 256 ألف شخص يخضعون حاليًا للإشراف الطبي بسبب الاشتباه في إصابتهم بالفيروس.وأشار إلى أن السلطات الصحية أجرت 225 ألف اختبار للكشف عن العدوى في مختلف مناطق روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية.