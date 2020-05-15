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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

6.4 مليون فحص كورونا فى روسيا

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:11 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية أن السلطات الصحية في البلاد أجرت حتى الآن 6.4 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد بيان للهيئة الروسية، اليوم الجمعة، أن 6.4 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا تم إنجازها في عموم روسيا حتى الآن.

وأضاف البيان أن 256 ألف شخص يخضعون حاليًا للإشراف الطبي بسبب الاشتباه في إصابتهم بالفيروس.

وأشار إلى أن السلطات الصحية أجرت 225 ألف اختبار للكشف عن العدوى في مختلف مناطق روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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