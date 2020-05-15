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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«يوتيوبر الصعيد»: «أنا رجل مزارع وفيديوهاتى لنشر الضحك»

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:53 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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تخصص في الفيديوهات الكوميدية ونشر البسمة على شفاه الناس من خلال ضحكة صافية وسط أجواء العزل الصحي لدواعي فيروس كورونا، ولاقت فيديوهاته إعجاب الملايين، وهو الأمر الذي حثه على الاستمرار في تقديم المزيد منها أملا في نشر الضحك أكثر وأكثر.

ووجه مصطفى رضا وفريق عمله، من خلال الفيديوهات، رسائل غير مباشرة بخطورة التقارب الاجتماعى ومخاطر عدم ارتداء الكمامات، وعدم اتخاذ اجراءات احترازية، وما يشكله ذلك من ارتفاع معدل الإصابات فى محافظات الصعيد المعروفة بالتقارب الاجتماعى.

وصور "رضاط 3 فيدوهات تخطى عدد الذين شاهدوها 5 ملايين مشاهد، خلال بضعة أسابيع، حيث يحظى على قناته على اليوتيوب بمتابعة الملايين.

وقال مصطفي رضا، "أنا رجل مزارع دخلت مجال اليوتيوب عن طريق الصدفة من خلال تصوير فيدوهات تلقائية على الفيسبوك، وبعد أن لاحظت زيادة عدد المتابعين والمعجبين تحول الأمر إلى احتراف، حيث صورت العديد من الفيدوهات التى ناقشت من خلالها مشاكل الصعيد من عادات وتقاليد مثل الثأر والقايمة والزواج المبكر وغيرها من العادات".

وأضاف: "كما شاركت فى مبادرات عديدة بالتعاون مع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان ومركز تحيا مصر لعلاج فيرس سي حيث أنتجنا فيدوهات توعوية لتوصيل رسائل للمواطنين".

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