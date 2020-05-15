سعر اليورو اليوم الجمعة 15-5-2020 فى البنوك المصرية
الجمعة 15/مايو/2020 - 07:36 ص
ياسمين محمودطباعة
شهد سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، اليوم الجمعة 15-5-2020، في عدد من البنوك العاملة في مصر، انخفاضًا نسبيًا، حيث سجل سعره في البنك الأهلي المصري 16.89 للشراء والبيع 17.08، في مقابل 16.98 للشراء و17.16 للبيع.
انخفض سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم، حيث سجل 16.94 للشراء والبيع 17.05 مقابل تسجيله أمس 17.04 للشراء و17.15 للبيع، أما البنك الأهلي فسجل 16.89 للشراء و17.16 للبيع،
وكما سجل سعر اليورو أيضًا انخفاضًا في بنك مصر ليصل إلى 16.93 للشراء وللبيع 17.08، أما بنك البركة فسجل 16.90 للشراء و17.17 للبيع.
كما سجل سعر اليورو في بنك سي أي بي 16.91 للشراء و17.10 للبيع، أما في مصرف أبو ظبي سجل للشراء 16.95 والبيع 17.15، كما سجل بنك الإسكندرية 16.90 للشراء والبيع 17.09.
تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم
شهدت الأسهم الأوروبية، تراجعًا ملحوظًا وسط ترقب المستثمرون نتيجة الخوف من احتمال موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 في العالم.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدًا بالمئة، متجاوزًا أدنى مستوى في أسبوع والذي بلغه الأربعاء الماضي بعد أن حذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من ركود أسوأ من أي وضع مماثل منذ الحرب العالمية الثانية، ودعا لإنفاق مالي إضافي.
وتراجع سهم تيم فيوار 6.3 % بعد أن باعت شركة الاستثمار المباشر بيرميرا ما قيمته 1.03 مليار يورو (1.1 مليار دولار) في شركة البرمجيات الألمانية، ونزل أيضًا سهم إيرباص 1.6%.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصريةويقدم موقع «الدستور» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية اليوم:
انخفض سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم، حيث سجل 16.94 للشراء والبيع 17.05 مقابل تسجيله أمس 17.04 للشراء و17.15 للبيع، أما البنك الأهلي فسجل 16.89 للشراء و17.16 للبيع،
وكما سجل سعر اليورو أيضًا انخفاضًا في بنك مصر ليصل إلى 16.93 للشراء وللبيع 17.08، أما بنك البركة فسجل 16.90 للشراء و17.17 للبيع.
كما سجل سعر اليورو في بنك سي أي بي 16.91 للشراء و17.10 للبيع، أما في مصرف أبو ظبي سجل للشراء 16.95 والبيع 17.15، كما سجل بنك الإسكندرية 16.90 للشراء والبيع 17.09.
تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم
شهدت الأسهم الأوروبية، تراجعًا ملحوظًا وسط ترقب المستثمرون نتيجة الخوف من احتمال موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 في العالم.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدًا بالمئة، متجاوزًا أدنى مستوى في أسبوع والذي بلغه الأربعاء الماضي بعد أن حذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من ركود أسوأ من أي وضع مماثل منذ الحرب العالمية الثانية، ودعا لإنفاق مالي إضافي.
وتراجع سهم تيم فيوار 6.3 % بعد أن باعت شركة الاستثمار المباشر بيرميرا ما قيمته 1.03 مليار يورو (1.1 مليار دولار) في شركة البرمجيات الألمانية، ونزل أيضًا سهم إيرباص 1.6%.