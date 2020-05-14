البورصة تخسر 5.5 مليار جنيه خلال أسبوع

خسرت القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.5 مليار جنيه لدى معاملات الأسبوع المنتهي، وسط انخفاض في قيم وأحجام التداولات التي نشطت في بعض الجلسات على عدد من الأسهم التي تتداول بأقل من قيمتها الأسمية، وبلغ إجمالي القيمة السوقية للبورصة 544.9 مليار جنيه في نهاية الفترة، ما يمثل انخفاضا بنحو 1%.وبحسب التقرير الأسبوعي للبورصة، والذي حصلت "الدستور" على نسخه منه، أغلق مؤشر "إى جي إكس 30" الرئيسي عند مستوى 10287 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 1.09%، بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنحو 3.66% ليغلق عند مستوى 1112 نقطة، بينما سجل مؤشر "P&S" انخفاضا بنحو0.7% ليغلق عند مستوى 1422.6 نقطة.وبالنسبة لمؤشر "capped EGX30" فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.9% مغلقا عند 11783 نقطة، بينما سجل مؤشر "EWI EGX100" انخفاضا بنحو 2.76% مغلقا الفترة عند 1819 نقطة.