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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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6 علاجات منزلية لعلاج التهاب الحلق

الخميس 14/مايو/2020 - 09:23 م
علاج التهاب الحلق
علاج التهاب الحلق
إسلام جمال
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يعتبر التهاب الحلق من المشاكل التي تؤثر على الكثيرين، فبحسب الإحصاءات في الولايات الأمريكية فإن أكثر من 12 مليون زيارة سنوية للطبيب كانت بسبب التهابات الحلق.

وقدم موقع "clevelandclinic" الطبي، عددا من العلاجات المنزلية الأكثر فاعلية لالتهاب الحلق، ومنها:

- السوائل الدافئة والباردة

تعتبر المشروبات الدافئة، مثل الشاي أو حساء الدجاج، من العلاجات الفعالة لالتهاب الحلق، حيث إنها تساعد على إزالة الأغشية المخاطية، والحفاظ على تدفق الأشياء ومنع التهابات الجيوب الأنفية، وقد تقلل درجات الحرارة الدافئة من السعال بتهدئة الجزء الخلفي من الحلق.

- الغرغرة

تذوب 12 ملعقة صغيرة من الملح أو كمية مماثلة من صودا الخبز في كوب من الماء الدافئ، فيمكن أن يساعد الماء المالح في تقليل التورم والتهيج في حلقك، كما أن صودا الخبز تهدئ الحلق وتكسر المخاط ويمكن أن تساعد في الارتجاع الحمضي الذي يسبب تهيج الحلق.

- مضادات الهيستامين ومسكنات الألم

قد تخفف مضادات الهيستامين آلام الحلق، حيث يساعد الأسيتامينوفين والإيبوبروفين والنابروكسين أيضًا في تخفيف الشعور بالألم الذي يقع أعمق قليلًا في الغدد وأجزاء أخرى من الرقبة.

والهيستامين هي مواد كيميائية تساعد جهازك المناعي على محاربة المواد الغريبة.

- البخار والرطوبة

خذ حمامًا ساخنًا عندما يصبح البخار مشبعًا، فقد يخفف البخار المخاط ويمكنه ترطيب وتسكين التهاب الحلق.

- العسل

يحتوي العسل أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا، ويمكن أن تهدئ النهايات العصبية للحلق وتقلل من السعال.

- الراحة

يمكن أن يتسبب الاستلقاء في بعض الأحيان في التورم بسبب زيادة الضغط في الجزء الخلفي من الحلق، بدلًا من ذلك حاول رفع السرير أو الجلوس مسنودًا أو على كرسي لتخفيف الألم وعدم الراحة.

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