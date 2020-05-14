السيسي يدعو رئيس الوزراء العراقي لزيارة مصر

استقبل رئيس الوزراء العراقي ‬⁩مصطفى الكاظمي مساء اليوم الخميس، السفير المصري في بغداد، علاء موسى، حاملا رسالة خطية إلى الكاظمي تضمنت دعوة من الرئيس السيسي لزيارة مصر.وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي، إن الرسالة تضمنت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطلع القيادة المصرية للحفاظ على وحدة واستقرار العراق ودعم جهود حكومة العراق لتجاوز الأزمات التي مرت بالبلاد.وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السيسي جرى فيه التأكيد على إعادة تفعيل عمل اللجان المشتركة وإتمام العمل في مذكرة التفاهم التي وقعت العام الماضي وتضمنت 11 اتفاقية تجارية واقتصادية تتضمن زيادة مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار البنى التحتية وإنشاء مجمعات سكنية ذات تكلفة قليلة وتشغيل عدة مشاريع طاقة كهربائية ونفطية.وأعرب الرئيس الكاظمي عن تقدير العراق شعبا وقيادة لمواقف الرئيس السيسي تجاه العراق.ومن جانبه أعرب السفير علاء موسى عن ثقة مصر الكبيرة بنجاح الحكومة العراقية الجديدة.