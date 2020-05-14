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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كندا تلتزم بمعالجة التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة

الخميس 14/مايو/2020 - 06:02 م
ترودو
ترودو
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وقعت كندا و48 من أعضاء منظمة التجارة العالمية اليوم الخميس، بيانا مشتركا تلتزم فيه بمعالجة التحديات الاقتصادية العاجلة التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة طوال هذه الأزمة وما بعدها.

وذكر بيان صادر من وزارة التجارة الدولية والمشروعات الصغيرة "تعتمد الشركات والعمال على الاستقرار والقدرة على التنبؤ وفتح سلاسل التوريد العالمية للقيام بأعمال تجارية في جميع أنحاء العالم - وهذا يضمن أيضا حصول الأشخاص على السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجونها عندما يحتاجون إليها".

وأضاف "إن التنسيق مع شركائنا الدوليين أمر بالغ الأهمية لضمان حصول الشركات الكندية، سواء كانت صغيرة أو متوسطة الحجم، على الأدوات والموارد والإغاثة التي تحتاجها خلال هذه الفترة غير المسبوقة".

وأكد البيان أن الحكومة الكندية تواصل اتخاذ تدابير استثنائية لمساعدة الشركات الصغيرة على التغلب على هذه الأزمة وبناء المرونة لمواجهة التحديات المستقبلية.

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